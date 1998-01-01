رام الله: ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية وحالات الانتحار خلال العام 2017

رام الله/سما/

: شهدت الضفة الغربية ارتفاعا في عدد الجرائم الالكترونية التي تعاملت معها الشرطة الفلسطينية خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، وارتفاع عدد حالات الانتحار في صفوف المواطنين.

واوضح التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية ان وحدة الجرائم الالكترونية تعاملت خلال عام 2017 مع نحو 1600 قضية انجز منها نحو 900 قضية فيما بلغت عدد حالات الانتحار 22 حالة.

وبلغ عدد القضايا التي سُجلت في مكاتب التحقيق التابعة لها في عام 2017 نحو 32 الف قضية، انجز منها نحو 27 الف قضية، في حين بلغ معدل الجريمة 117 جريمة لكل عشرة الاف مواطن، وهو يمثل ارتفاعا عن عام 2016 التي بلغ عددها 29 الف قضية.

واحتلت الجرائم الواقعة على الاشخاص او ما تتعلق بالنفس المرتبة الاولى من مجمل القضايا الجرمية الواردة حسب التكييف القانوني وبلغت نسبتها 39.8%، حيث بلغت عدد جرائم القتل 34 جريمة ادت الى مقتل 34 مواطنا، ( 29 ذكرا و 5 اناث).

اما فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على الاموال وابرزها السرقات فبلغ عددها نحو 3400 جريمة، اما عدد حالات الانتحار فبلغت 22 حالة (14 ذكرا، 8 انثى).

ادارة المرور:

شهدت الضفة الغربية 11500 حادث مروري خلال عام 2017، نتج عنها 108 وفيات، و9200 اصابة ، بينما جرى تحرير 140 الف مخالفة سير واتلاف 10600 مركبة غير قانونية، وتنزيل 6900 مركبة لعد الصلاحية وفحص 255900 الف مركبة.

ورغم ارتفاع عدد حوادث السير خلال عام 2017 عن عام 2016، الا انها شهدت انخفاضا كبيرا في عدد الوفيات حيث بلغت عام 2016 نحو 156 وفاة .

المخدرات:

وشهد عام 2017 ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بمكافحة المخدرات، حيث جرى انجاز نحو 1600 قضية بين حيازة وزراعة وجرى توقيف 1900 شخص على ذمة هذه القضايا من بينهم 26 انثى، في حين بلغت عدد القضايا التي جرى التعامل معها عام 2016 نحو 1400 قضية وجرى توقيف نحو 1700 شخص.

مراكز الاصلاح والتأهيل

وجرى خلال عام 2017 توقيف نحو 3200 شخص منهم 146 انثى، فيما بلغ عدد المحكومين 2700 محكومة منهم 102 انثى.

ادارة المعابر والحدود

خلال عام 2017 شهد معبر الكرامة مرور اكثر من 2 مليون مواطن ذهابا وايابا، انقسموا بين المغادرين من الضفة الغربية وقادمين الها، في حين بلغ عدد السياح نحو 6 مليون سائح، منهم مليون و300 الف سائح اجنبي.

وبلغت عدد القضايا المتعلقة بأمن الاثار نحو 700 قضية خلال عام 2017.

ادارة هندسة المتفجرات:

وشهد عام 2017 قيام ادارة هندسة المتفجرات بفحص 300 مركبة وجسم مشبوه، وتعاملت مع 450 لغم وقذيفة عسكرية وقنابل صوتية ويدوية، واتلاف 380 جسم خطير

دائرة حماية الاسرة:

بلغ عد القضايا التي تم التعامل معها من قبل دائرة حماية الاسرة والاحداث 3400 قضية متعلقة بالاسرة، وتم التعامل مع 300 متعلقة بالاحداث.

ادارة المظالم وحقوق الانسان

بلغ عدد الشكاوى التي استقبلتها دائرة المظالم وحقوق الانسان في الشرطة نحو 350 شكوى.

وشهد عام 2017 نقلة في عمل الشرطة من خلال انشاء وحدة الخيالة ضمن ادارة الحراسات، واستحداث مراكز الشرطة المتنقلة ن وانشاء مكتب المركز الوطني للشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" واستحداث مركز الخدمات الموحد لدائرة حماية الاسرة والاحداث ، واقرار القرار بقانون رقم 23 لسنة 2017 بشأن الشرطة من قبل الرئيس محمود عباس.