الرئيس عباس يتجه لموسكو في زيارة رسمية للقاء بوتين

رام الله/سما/

من المقرر أن يصل الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي غدا.

وقال د. مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئاسة للإذاعة الرسمية، اليوم الاحد، إنه سيتم خلال اللقاء المراجعة والتشاور في آخر المستجدات السياسية والتواصل بشأن القرار الأمريكي حول القدس وذلك قبيل توجه السيد الرئيس إلى نيويورك وإلقاءه خطابا أمام مجلس الأمن.

وشدد الخالدي على اهمية الحديث مع روسيا حول الرؤية القادمة بعد القرار الأمريكي خاصة وأن هناك إصرار فلسطيني على تشكيل ألية دولية متعددة الأطراف.

وأشار المستشار الدبلوماسي للرئاسة إلى أن لروسيا دور هام في المشاركة بهذه الآلية الدولية وإطلاق مؤتمر دولي للسلام كما أن بإمكانها التقدم بمبادرات في هذا الشأن سيجري نقاشها بين الجانبين .