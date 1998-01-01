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الحساينة يوقع عقود لانشاء 75 وحدة سكنية جديدة ضمن المنحة الإيطالية شمال القطاع

الأحد 11 فبراير 2018 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة يوقع عقود لانشاء 75 وحدة سكنية جديدة ضمن المنحة الإيطالية شمال القطاع



غزة/سما/

 وقع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، اليوم الأحد، عقود إنشاء 75 وحدة سكنية جديدة ضمن المنحة الإيطالية في حي الندى شمال قطاع غزة بقيمة (4,220,755 يورو).

جاء ذلك خلال حفل جرى بمقر وزارة الأشغال العامة والإسكان في مدينة غزة مساء اليوم الأحد.

وأوضح الحساينة أن "حلا قريبًا سيكون بالنسبة للبدء بإنشاء أبراج المجمع الإيطالي ضمن المنحة الإيطالية"، لافتًا إلى لقاء أجراه الأسبوع الماضي مع القنصل العام الايطالي في القدس بهذا الشأن، وأبلغه بحل قريب للبرج الذي يأوي 55 عائلة.

وأشار الحساينة، إلى أن (3000) أسرة من بعد العدوان الأخير على غزة، لم يتوفر لديهم مسكن حتى الآن، وما زالت تعيش حياة التشرد "وهذا لا يليق بالشعب الفلسطيني"، بالإضافة إلى وجود مئات الأسر تعيش بلا مأوى لغاية اللحظة نتيجة الحصار الخانق والاوضاع الصعبة.

ونوه إلى أن الوزارة قامت ببناء منازل لبعض الأسر، مشددًا على أن "الحكومة تولي اهتماما كبيرًا لهذا الملف".

وقال : "نحن الآن بحاجة لتمويل بشكل عاجل لتحسين ظروف الاسر الفقيرة التي لا نجد لها مأوى ولا نستطيع دفع ايجار لها كحكومة"، مضيفًا : "مستمرون بجهود اعادة اعمار غزة وسنبذل كل الجهد حتى انتهاء بناء جميع البيوت التي دمرتها الحروب الإسرائيلية".

وشكر الحساينة، الدول العربية والإسلامية والصديقة على دعمها لإعمار غزة، آملا من الدول كافة أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها تجاه قطاع الاسكان في غزة، لاستكمال البيوت التي دمرها الاحتلال.

وثمّن جهود ودعم ألمانيا بـ15 مليون من خلال وكالة الغوث للاسكان والبيوت المدمر في القطاع.

#الحساينة #منازل #منحة

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