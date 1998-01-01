جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

الأحد 11 فبراير 2018 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو



وكالات

تحطمت  طائرة روسية طراز إيه.إن-148 من على شاشات الرادار ، اليوم الأحد، حسبما صرح مصدر فى جهاز الطوارئ، وتقل الطائرة 71 شخصا واختفت بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في موسكو.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة المنكوبة تم العثور عليها من الجو وسقطت في حقل بالقرب من مدينة رامينسكويي.

وسابقا الأحد، قال مصدر في أجهزة الطوارئ إن الطائرة من طراز "أن-148"، تابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، تحطمت في منطقة رامينسكويي بمقاطعة موسكو.

ووفقا لمصادر في أجهزة الطوارئ فإن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك. وأوضح المصدر أن 71 راكبا بما في ذلك 6 من أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة.

وأفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان الكارثة.

فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر لها أن شهودا في مقاطعة موسكو شاهدوا سقوط طائرة ركاب وهي تحترق.

#موسكو #تحطم #طائرة

أخبار ذات صلة

تحطم مروحية للشرطة على متنها 12 شخصا على الأقل في شرق تركيا

مقتل 32 شخصا في تحطم طائرة تركية فوق مساكن في قرغيزستان

مقتل 81 شخصا في تحطم طائرة تقل فريقاً برازيلياً لكرة القدم

اختطاف طائرة ليبية على متنها 118 راكبا وتحويلها إلى مالطا

إعادة فتح مطار حلب وهبوط طائرة ركاب للمرة الأولى منذ عام

موسكو : الكشف عن بعض ملابسات تحطم الطائرة الروسية

الأكثر قراءة اليوم

حمدان : اي عدوان على محور المقاومة يتطلب ردا من الجميع و مناورات في غزة غدا

فيديو: سقوط مقاتلة من الجيل الرابع بمضادات أرضية صُنعت قبل 50 عاماً هزة كبيرة لتل أبيب

شاهد ..الفنان محمد عبده يقوم بسلوك غير متوقع أمام الملك سلمان

اسرائيل اتبعت سياسة "اضرب واهرب".. هذا ما اجمع عليه محللون إسرائيليون حول أحداث الشمال

تطويق شمال سيناء ووسطها و«حماس» تتعهد إحكام السيطرة على الحدود

عشقي : إسقاط المقاتلة الإسرائيلية سيغير قواعد اللعبة

طهران : إسرائيل اليوم باتت تسمع صوت جنود الإسلام عند حدودها

الأخبار الرئيسية

طائرة- ارشيف

التفاصيل الكاملة حول طائرة F16 التي أسقطتها صواريخ سام 5 السورية؟

طائرة استطلاع -ارشيفية

أنباء أولية عن اسقاط طائرة تصوير اسرائيلية شمال قطاع غزة

بوتين

لا شيء يحدث بسوريا دون علمه.. مراقبون: بوتين منح الضوء الأخضر للأسد لإسقاط الطائرة الإسرائيلية

ترامب

ترامب لصحيفة إسرائيلية : السلطة لا تريد السلام والقدس لم تعد موجودة على طاولة المفاوضات

قادة حماس

"حماس" منفتحة على اقتراحات مصرية للمضي بالمصالحة..وتوقع انضمام وفد فتحاوي!

الاتصالات الفلسطينية