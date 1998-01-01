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الاحتلال يُصدر أحكاماً بالسجن الفعلي على تسعة معتقلين من بيت لحم

الأحد 11 فبراير 2018 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أصدرت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" أحكاماً بحق تسعة معتقلين من بيت لحم ولمدد متفاوتة تراوحت من (6 شهر- 36 شهراً)، كما وفرضت عليهم غرامات مالية.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد أن المعتقل جعفر صبّاح صدر بحقه حُكماً بالسّجن الفعلي لمدة (36 شهراً) وغرامة مالية بقيمة (2000) شيقل، وصدر بحق المعتقل عبد الله سليمان علي حُكماً بالسّجن الفعلي لمدة (32 شهراً) إضافة لغرامة مالية بقيمة (2000) شيقل. والمعتقل يزن شاعر فقد حُكم عليه لمدة (29 شهراً) وغرامة مالية بقيمة (5000) شيقل.

كما وحُكم على المعتقل أمير إسماعيل عريان عشرة شهور وغرامة بقيمة (2000) شيقل، والمعتقل محمد مصطفى تعامرة لمدة ثمانية شهور وغرامة مالية بقيمة (1000) شيقل.

أما المعتقل مالك الدبس فقد حُكم عليه بالسّجن الفعلي لمدة ستة شهور إضافة لغرامة مالية بقيمة (3000) شيقل، وصدر نفس الحُكم إضافة إلى غرامة مالية بقيمة (2000) شيقل على المعتقلين مصطفى حماد، وإيهاب الزبون، وقصي سليمان.

يُشار إلى أن غالبية التهم التي وجهتها سلطات الاحتلال للمعتقلين تمثلت برامي الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة.

#الاحتلال #معتقلين #نادي الاسير

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