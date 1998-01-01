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السماح باستيراد أجزاء من الدجاج المجمد اعتباراً من يوم غد

الأحد 11 فبراير 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
السماح باستيراد أجزاء من الدجاج المجمد اعتباراً من يوم غد



غزة / سما /

قررت وزارة الزراعة في غزة السماح بإدخال أجزاء من الدجاج المجمد الى قطاع غزة اعتبارا من غداً الاثنين، بعد توقف استيراده من نوفمبر الماضي ، بعد أن كانت الوزارة تسمح "بالظهر والجناح" حماية للمربين الذين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب ضعف القوة الشرائية.

وأوضحت الإدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة : تنفيذا لقرار وزير الزراعة سفيان سلطان، فانه تقرر السماح لكافة التجار باستيراد أجزاء من الدجاج المجمد( الجناح والظهر) من الخارج، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين عبر معبر كرم أبوسالم وبكميات مقننة، ولفترة محدودة.

وذكرت الإدارة أن الهدف من هذا القرار هو محاولة إحداث توازن في أسعار الدواجن التي ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، وصولا للتخفيف عن المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة المحاصر.

ويأتي هذا القرار استجابة لحاجة العائلات المستورة، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية.

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