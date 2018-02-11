القدس المفتوحة واتحاد لجان العمل الزراعي يوقعان مذكرة تعاون مشترك

رام الله / سما /

وقعت جامعة القدس المفتوحة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور يونس عمرو، واتحاد لجان العمل الزراعي ممثلاً بمديرها العام السيد المهندس فؤاد أبو سيف، يوم الأحد الموافق 11-2-2018م، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك تهدف إلى السعي لتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني والتعليم الأكاديمي والنظري والعملي والنهوض به.

جرى توقيع المذكرة في مقر رئاسة جامعة القدس المفتوحة برام الله، بحضور السيد رزق البرغوثي رئيس مجلس الإدارة، والسيد ماجد ناصر مدير العمليات والتطوير في الاتحاد.فيما حضر من الجامعة أ. د. سمير النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، و د. آلاء الشخشير مساعدة رئيس الجامعة لشؤون المتابعة، وأ. د. محمد شاهين مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ود. معن شقوارة عميد كلية الزراعة في الجامعة، وأ. سلافة مسلم مديرة دائرة العلاقات العامة، وأ. شادي ذياب رئيس شعبة الامتحانات والتراخيص الدولية في الجامعة، وأ. عوض مسحل مسؤول العلاقات الداخلية بالجامعة.

تنص مذكرة التفاهم على التعاون لتنفيذ أنشطة تتعلق بالتنمية المستدامة والتنمية الزراعية، وتبادل المعلومات والإحصاءات ذات العلاقة، ودعم البحوث الزراعية التطبيقية من خلال توفير الدعم المادي للخريجين ومشاريعهم الفردية المدرة للدخل. كما تسمح المذكرة بتعزيز التدريب العملي لطلبة كلية الزراعة، بالإضافة إلى التعاون لعقد مؤتمرات وورش عمل في مجالات العلوم الزراعية والبيئة والمياه.

وكان رئيس الجامعة أ. د. عمرو رحب بالوفد الزائر وأطلعه على آخر التطورات الأكاديمية في جامعة القدس المفتوحة، من بينها استمرار الجامعة في خطتها لامتلاك مبان مملوكة لها في المحافظات كافة، وإنشاء كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية انطلاقاً من إيمانها بضرورة الاهتمام بهذه التخصصات التي تربط الإنسان بأرضه وتدفعه إلى إعمارها وحمايتها من الاستيطان، منوهاً بضرورة التوجه نحو الاهتمام بقطاع الزراعة باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وللتنمية المستدامة.

وقال عمرو: "إن جامعة القدس المفتوحة جامعة وطن، ونحن حريصون على تعميم التعليم في فلسطين، ونجحت الجامعة في تأمين جميع وسائط التعليم الإلكتروني وآخرها فضائية القدس التعليمية، وقد أولت الجامعة المراكز البحثية المتخصصة والبحث العلمي اهتماماً خاصاً، وأهم مراكزها مركز البحوث الزراعية.

ثم تحدث أ. رزق البرغوثي عن الجهود التي يبذلها الاتحاد لدعم المزارعين وتعزيز صمودهم في أرضهم، مشيراً إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار مساعي الاتحاد في بناء شراكات مع مؤسسات وطنية وأكاديمية لتطوير القطاع الزراعي. وأوضح أن "الاتحاد" سعيد بالعلاقة مع جامعة القدس المفتوحة؛ فهي مؤسسة وطنية رائدة في التعليم، وقد نجحت في تخريج معلمين أكفاء نجحوا في خدمة وطنهم وتفوقوا على مستوى العالم.

إلى ذلك، قال فؤاد أبو سيف: " تربط الاتحاد علاقات قوية مع معظم المؤسسات، ونؤمن بأن للجامعات دوراً تنموياً مهماً، خصوصاً في الوضع الاستثنائي الذي يعيشه شعبنا، وإن كليات الزراعة تتكامل مع المؤسسات العاملة في المناطق الزراعية التي يظهر فيها الصراع الحقيقي مع الاحتلال".

وقال أ. د. النجدي إن الاتفاقية تسهم في توفير التدريب للطلبة في اتحاد لجان العمل الزراعي، وتسهم في تطوير التعليم في فلسطين.

من جانبه، أكد د. شقوارة أن المجال واسع للتعاون بين القدس المفتوحة واتحاد لجان العمل الزراعي، وأن الجامعة تخرّج- خاصة في المجال الزراعي-نوعية متميزة من طلبتها الذين يتمتعون بكفاءات عالية وقادرين على خدمة شعبهم بتوليهم أعمالهم.