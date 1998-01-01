وائل كفوري يعلن نيته الترشح للإنتخابات اللبنانية

عالم الفن

أعلن الفنان اللبناني وائل كفوري عن تفكيره في الترشح للانتخابات النيابية، والمقرر أن تنطلق مايو المقبل.



وقال وائل عبر تدوينه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بطريقته المعهودة عبر أبيات شعر زجلية، كتب فيها: "عم حَضِّر يا أحبابي برنامج إنتخابي و عم فَكِّر بِ هاليومين إترَشَّح عالنيابي".

وفي الوقت الذي شجع عدد كبير من النشطاء وفانز كفوري، الفنان، بالترشح للانتخابات المقبلة، أكد البعض الأخر أن الأبيات التي كتبها كفوري مجرد دعابة، خاصة أنه كان قد انتقد قبلها الوضع اللبناني الحالي بأبيات كتب فيها: "من الدوله الأردنيه سمِعنا أحلى خبريّه صرنا دوله نفطيّه و حِلّولي هالقضيّه ١-كهربِتنا مطفيّه ٢- و مقطوعه عِنّا المَيِّه ٣- و كل جورِة بلديّه قد نُصصص العربيِّه هيدي قصّتنا بْلبنان و رح تِبقى هِيِّي هِيِّي"