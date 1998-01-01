أول واقعة "انفجار" لسماعة أبل اللاسلكية

وكالات / سما /

يبدو أن سماعات أبل اللاسلكية الجديدة "آير بودس" قد انضمت إلى سلسلة المنتجات التكنولوجية المتفجرة، بعدما تحدث أميركي، قبل أيام عن انفجارها أثناء الاستخدام.

ونشرت قناة "دبليو إف إل أي" في تقرير لها، مقابلة مع صاحب السماعات، الذي قال إنه كان يستمع للموسيقى أثناء ممارسة الرياضة في إحدى الصالات، حين لاحظ الدخان يتصاعد من السماعات اللاسلكية.

وترك جايسن كولون الـ"آير بودس" فوق أحد الأجهزة الرياضية وذهب بحثا عن المساعدة، لكنه فوجئ حين عودته بأن السماعات انفجرت واحترقت ولم تعد صالحة للعمل.

وقال كولون، المقيم بمدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية: "لقد انفجرت. لم أشهد الواقعة، لكنني رأيت بقايا الاحتراق عليها".

وأكد أنه سعيد جدا لتركه السماعات فور إحساسه بالخطر، كما أبدى قلقه من حصول الأمر لمستخدمين آخرين.

وأضاف: "لا أعرف ماذا كان ممكن أن يحصل لأذني إذا استمريت في ارتدائها (..) كان من الممكن أن يتسبب الانفجار باحتراق جزء من أذني".

وقال متحدث باسم شركة أبل للقناة التلفزيونية أنها ستحقق في الأمر.

يشار إلى أن حوادث انفجار أجهزة إلكترونية شخصية قد أثار الكثير من اللغط خلال الفترة الأخيرة بعدما طال عددا من الطرازات.