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هكذا تنقلين الطاقة الإيجابية إلى زوجك

الأحد 11 فبراير 2018 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تنقلين الطاقة الإيجابية إلى زوجك



وكالات / سما /

تعتبر الايجابية أساس نجاح العلاقة الزوجية بين الطرفين خصوصاً عندما تحسن المرأة معاملة زوجها والتحدث بهدوء ومشاركة مشاكلها معه بشكل ايجابي، إليك بعض النصائح لتتعلمي كيف تكونين إيجابية مع زوجك مع خطوات صحيحة للتعبير عن الحب والطاقة المميزة التي تملكينها.

الانتقاد بأقل قدر ممكن

لتكوني إيجابية مع زوجك تجاهلي الأشياء التي تزعجك في زوجك إلى حد ما، وفي حال اردت انتقاده لا تقومي بهذه التصرفات بغضب بل احرصي على اختيار الكلمات المناسبة التي تخلق جواً من الايجابية للتغيير ولمعالجة الأمور المزعجة بينكما.

الاستفادة من المناسبات

استفيدي من كل مناسبة تجمعكما وتصرّفي بايجابية من خلال التخطيط لعشاء رومانسي أو للتنزه برفقة زوجك وقضاء أوقاتاً مميزة. فلا تهملي هذه الخطوة وانقلي إلى زوجك جواً من الحب والتجدد والتفاؤل عندما تكونان سوياً.

الاهتمام بالمظهر الخارجي

نجاح العلاقة الزوجية وتجديد الطاقة الايجابية تكمن من خلال تخصيص اهتماماً ملفتاً بمظهرك لكي تكوني محط أنظار زوجك. فهذا الاهتمام ينقل إليه القوة ويخفف من الضغوط التي يواجهها، خصوصاً مع حرصك على ممارسة الرياضة وتشجيعه على القيام بالخطوات نفسها ليشعر بالرشاقة.

رسائل حب

خلال وقت العمل انقلي إلى زوجك طاقتك الايجابية من خلال ارسال رسائل معبرة عن الحب، فهذه الكلمات ستشعره بالراحة بالرغم من انشغاله وضغوط اليوم التي يواجهها بعيداً عنك.

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