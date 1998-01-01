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كايلي جنير الأغنى بين شقيقاتها.. هذه هي حجم ثروتها!

الأحد 11 فبراير 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
كايلي جنير الأغنى بين شقيقاتها.. هذه هي حجم ثروتها!



عالم الفن

نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تقريراً أشارت فيه إلى أن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جنير هي الأكثر ثراء وسط أفراد أسرتها التي تشمل أيضاً الشقيقات كرداشيان.

وكشف أن ثروتها تقدر بـ386 مليون دولار مقارنة بـ175 مليون تمتلكها كيم كاردشيان. ولفت إلى أنها حققت الجزء الأكبر من هذه الثروة من خلال أرباح خط المكياج الخاص بها "كايلي كوزميتيكس".

كذلك جاء في التقرير أن ثروة النجمة الشابة قد تصل إلى مليار في العام 2022. ويشار إلى أنه نشر بعد أيام قليلة على ولادة طفلتها ستورمي التي أشعلت صورتها مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن كلوي كاردشيان تمتلك ثروة تبلع 40 مليون دولار فيما تصل قيمة ما تمتلكه كورتني إلى 35 مليون. وفي المقابل تأتي كيندال في المركز ما قبل الأخير بين شقيقاتها بمبلغ 18 مليون دولار وتليها روب بثروة قدرها 8 ملايين دولار.

#كايلي جنير

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