جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

سرق سيارتها واتصل بها ليعرف كيف يقوم بشتغيلها!

الأحد 11 فبراير 2018 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرق سيارتها واتصل بها ليعرف كيف يقوم بشتغيلها!



غرائب و عجائب

 ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية تشغيلها، وفق ما ذكره موقع "فوكس نيوز".

وذكر المصدر أن إدوارد ليروى ويلسون، البالغ من العمر 37 عاما، اقتحم السيارة، التي كانت موقف "وول مارت"، بعد أن شغلتها مالكتها الأصلية عن بعد من داخل أحد المتاجر.

ويبدو أن المرأة، التي تملك السيارة، كانت ترغب في تسخينها على اعتبار أن الطقس كان باردا مساء الاثنين.

وتقول الشرطة إن ويلسون قاد السيارة لأكثر من ساعة، لكنه واجه مشكلة في إعادة تشغيلها بعد أن أوقفها في أحد المواقف.

وأضافت: "السارق اتصل بالمالكة عبر الهاتف وطرح عليها مجموعة من الأسئلة بشأن سيارتها".

وأكدت أن ويلسون اعترف بالجريمة، وقال: "كنت أعلم أن سرقة السيارة ليست فكرة جيدة".

#سيارة #مكالمة

أخبار ذات صلة

860x484 (2)

عثرت على سيارتها المسروقة بعد 38 عاما!

بالفيديو:شاهد رد فعل غاضب ومضحك لإمرأة حُجزت سيارتها

لبنانية كتبت على سيارتها “حمارة جديدة بالسواقة” فتحولت الى نجمة

مقتل المغنية الأميركية نيكي كارانو بسقوط شجرة ضخمة على سيارتها.. بالفيديو

الأكثر قراءة اليوم

صور : كلاب "نادرة" تستعرض مهاراتها وذكاءها على بحر غزة

حمدان : اي عدوان على محور المقاومة يتطلب ردا من الجميع و مناورات في غزة غدا

شاهد ..الفنان محمد عبده يقوم بسلوك غير متوقع أمام الملك سلمان

تطويق شمال سيناء ووسطها و«حماس» تتعهد إحكام السيطرة على الحدود

لا شيء يحدث بسوريا دون علمه.. مراقبون: بوتين منح الضوء الأخضر للأسد لإسقاط الطائرة الإسرائيلية

عشقي : إسقاط المقاتلة الإسرائيلية سيغير قواعد اللعبة

ترامب لصحيفة إسرائيلية : السلطة لا تريد السلام والقدس لم تعد موجودة على طاولة المفاوضات

الأخبار الرئيسية

الاسد

الحرس الثوري الإيراني : الأسد كان سيترك القصر لولا تدخل طهران

وزير الاستخبارات الإسرائيلي ونتنياهو

هم ونحن نعرف ما الذي قصفناه.. تصريحات جديدة لوزير استخبارات إسرائيل حول قصف مواقع إيرانية

طائرة- ارشيف

التفاصيل الكاملة حول طائرة F16 التي أسقطتها صواريخ سام 5 السورية؟

طائرة استطلاع -ارشيفية

أنباء أولية عن اسقاط طائرة تصوير اسرائيلية شمال قطاع غزة

قادة حماس

"حماس" منفتحة على اقتراحات مصرية للمضي بالمصالحة..وتوقع انضمام وفد فتحاوي!

الاتصالات الفلسطينية