سرق سيارتها واتصل بها ليعرف كيف يقوم بشتغيلها!

غرائب و عجائب

ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من ولاية مينيسوتا بعد سرقته سيارة والاتصال بمالكتها لمعرفة كيفية تشغيلها، وفق ما ذكره موقع "فوكس نيوز".

وذكر المصدر أن إدوارد ليروى ويلسون، البالغ من العمر 37 عاما، اقتحم السيارة، التي كانت موقف "وول مارت"، بعد أن شغلتها مالكتها الأصلية عن بعد من داخل أحد المتاجر.

ويبدو أن المرأة، التي تملك السيارة، كانت ترغب في تسخينها على اعتبار أن الطقس كان باردا مساء الاثنين.

وتقول الشرطة إن ويلسون قاد السيارة لأكثر من ساعة، لكنه واجه مشكلة في إعادة تشغيلها بعد أن أوقفها في أحد المواقف.

وأضافت: "السارق اتصل بالمالكة عبر الهاتف وطرح عليها مجموعة من الأسئلة بشأن سيارتها".

وأكدت أن ويلسون اعترف بالجريمة، وقال: "كنت أعلم أن سرقة السيارة ليست فكرة جيدة".