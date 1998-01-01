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فيديو.. امرأة تستخدم فمها في تقطيع اللحم وطهيه!

الأحد 11 فبراير 2018 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. امرأة تستخدم فمها في تقطيع اللحم وطهيه!



وكالات / سما /

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع "يوتيوب" الإلكتروني، امرأة وهي تقوم بإعداد وجبة عبر تقطيع شريحة من اللحم وطهيها باستخدام أسنانها وفمها.

بدأ الفيديو بترحيب السيدة ريفا غودفري بالمشاهدين قبل أن تشرع بتنفيذ طريقتها الجديدة في إعداد وجبة شرائح اللحم من دون استخدام أي معدات أو أوان.

وظهرت ريفا وهي تحمل شريحة كبيرة من اللحم وتبدأ بتقطيعها ومضغها بأسنانها، قبل أن تنتقل لمكونات الوجبة الأخرى وتمضغها واحدة تلو الأخرى. وفي نهاية المطاف، وضعت المكونات في وعاء صغير وأفرغت محتوياته على الطبق لتصبح الوجبة جاهزة.

وقد أثار مقطع الفيديو ردود أفعال غاضبة لدى الكثير من المتابعين الذين أبدوا اشمئزازهم من الطريقة التي اعتبرتها ريفا صحية أكثر من طرق الطهي التقليدية، بحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.

#امرأة #اللحم #الفم

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