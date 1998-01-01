جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

لماذا ركلت شيرين حارس المسرح بالسويد!

الأحد 11 فبراير 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا ركلت شيرين حارس المسرح بالسويد!



عالم الفن

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي تركل حارس أمن على خشبة مسرح في حفل كانت تقيمه بالسويد.

ونشر المقطع في البداية حساب منسوب للمطربة شيرين على انستغرام، لكنه حساب غير موثق، ولم تنشر على حسابها الرسمي المقطع الذي أثار الجدل، بينما نشرت مقاطع مصورة للحفل الذي كانت تحييه شيرين في السويد.

ويرصد المقطع المتداول محاولة إحدى المعجبات الصعود إلى المسرح للوصول إلى شيرين، بينما يمنعها حارس أمن خاص، وهنا تأتي شيرين من الخلف وتركل الحارس، وتسمح للفتاة بالصعود على المسرح والتقاط صورة معها.

على الحساب المنسوب لشيرين كتب عليه "اللي يقرب من جمهوري أديلو بالجزمة"، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين للمطربة المصرية، فبينما اعتبر فريق أن الموقف يحسب لها لأنها لا تصنع حواجز بينها وبين جمهورها على عكس الكثير من الفنانين، اعتبر فريق آخر أن هذا أسلوب لا يليق بمطربة، وأنه كان عليها التعامل مع الحارس بطريقة أفضل من التي ظهرت في المقطع.

وتتواجد الفنانة المصرية في السويد حاليا، برفقة زميلها تامر حسني لإحياء حفلين غنائيين، كان قد أعلن عنهما تامر على حسابه الشخصي على انستغرام.

#شيرين عبدالوهاب #حارس

أخبار ذات صلة

شيرين

هل فعلاً سقطت شيرين عن المسرح؟

رغدة ودريد لحام

شاهد: رغدة بحالة هستيريا على المسرح بجانب دريد لحام.. لماذا؟

محمد عساف وشيرين

لماذا قالت شيرين لـ محمد عساف “يا ولا” و “يا موكوس”؟

فتاة تقتحم المسرح وتبكي في حضن راغب علامة

سمير غانم يصعد خشبة المسرح من جديد

المسرح الوطني النرويجي يعتذر للشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

حمدان : اي عدوان على محور المقاومة يتطلب ردا من الجميع و مناورات في غزة غدا

فيديو: سقوط مقاتلة من الجيل الرابع بمضادات أرضية صُنعت قبل 50 عاماً هزة كبيرة لتل أبيب

شاهد ..الفنان محمد عبده يقوم بسلوك غير متوقع أمام الملك سلمان

اسرائيل اتبعت سياسة "اضرب واهرب".. هذا ما اجمع عليه محللون إسرائيليون حول أحداث الشمال

تطويق شمال سيناء ووسطها و«حماس» تتعهد إحكام السيطرة على الحدود

عشقي : إسقاط المقاتلة الإسرائيلية سيغير قواعد اللعبة

طهران : إسرائيل اليوم باتت تسمع صوت جنود الإسلام عند حدودها

الأخبار الرئيسية

طائرة- ارشيف

التفاصيل الكاملة حول طائرة F16 التي أسقطتها صواريخ سام 5 السورية؟

طائرة استطلاع -ارشيفية

أنباء أولية عن اسقاط طائرة تصوير اسرائيلية شمال قطاع غزة

بوتين

لا شيء يحدث بسوريا دون علمه.. مراقبون: بوتين منح الضوء الأخضر للأسد لإسقاط الطائرة الإسرائيلية

ترامب

ترامب لصحيفة إسرائيلية : السلطة لا تريد السلام والقدس لم تعد موجودة على طاولة المفاوضات

قادة حماس

"حماس" منفتحة على اقتراحات مصرية للمضي بالمصالحة..وتوقع انضمام وفد فتحاوي!

الاتصالات الفلسطينية