جوارديولا يرفض التسليم بحسم لقب الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

تحدث بيب جوارديولا ، مدرب مانشستر سيتي ، عن الفوز الكبير الذي حققه فريقه أمام ليستر سيتي ، بنتيجة 4/1 في المباراة التي جرت أحداثها على أرضية ملعب ” الاتحاد ” ، لحساب فعاليات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي .

ورفض المدرب الإسباني التسليم بحسم اللقب حيث قال ” اليوم الفارق 16 نقطة عن الوصيف ، غداً قد يصبح 13 ، لا زال هناك الكثير من المباريات ولا نعرف ما سيحدث ” .

وأضاف ” لدينا الكثير من الإصابات ، أتمنى أن نستعيد لاعبينا المصابين في أقرب وقت ، حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد ” .

وأثنى على سيرجيو أجويرو الذي سجل رباعية بالقول ” عندما يسجل لاعب واحد أربعة أهداف فهو يستحق كل الثناء ، لقد لعب بشكل جيد حقاً وسجل الأهداف ، أمام بيرنلي أهدرنا العديد من الفرص لكننا حضرنا اليوم ، نحن أقوياء على ملعبنا نشعر بالراحة هنا ” .

وأضاف ” سيرجيو أجويرو لديه موهبة استثنائية داخل منطقة الجزاء أنا سعيد لأجله ، هذا سيمنحه ثقة أكبر قبل دخول معترك دوري الأبطال ” .

وأشاد مدرب مانشستر سيتي بنجم خط وسطه البلجيكي كيفين دي بروين ، حيث قال ” فوق الوصف ، لا أملك أي كلمات لوصف ما يفعله ” .

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى النقطة الـ72 في المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي ، فيما تجمد رصيد الثعالب عند النقطة 35 في المركز الثامن .