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مشجع آرسنال الشهير يطالب كين بالانتقال إلى إسبانيا!

الأحد 11 فبراير 2018 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشجع آرسنال الشهير يطالب كين بالانتقال إلى إسبانيا!



وكالات / سما /

يُعتبر الصحفي والإعلامي البريطاني بيرس مورجان من أشهر مشجعي نادي آرسنال على مستوى العالم، ودائماً ما يثير الجدل بتغريداته عندما يتحدث عن النادي، وعادةً ما يستخدم الأسلوب الفكاهي الساخر في تغريداته، ويحرص جزء كبير من جمهور كرة القدم على متابعة حسابه بتويتر، وخاصة في أوقات مباريات الجانرز.

قبل ديربي شمال لندن الذي جمع بين فريقي توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي بالأمس، نشر مورجان على حسابه إحصائية لمهاجمي الفريقين؛ هاري كين وبيير إيميريك أوباميانج، وتوضح الإحصائية عدد الأهداف التي سجلها كل مهاجم منهما في نفس العدد من المباريات خلال آخر ثلاثة مواسم، حيث سجل كين 92 هدفاً في 117 مباراة، بينما سجل أوباميانج 100 هدف في 117 مباراة، وعلّق مشجع آرسنال قائلاً: “لا أستطيع انتظار مشاهدة أفضل مهاجم في أوروبا غداً”.. يقصد مهاجم آرسنال!

انتهى الديربي بفوز توتنهام بهدف نظيف.. سجله هاري كين! واستغل المهاجم الإنجليزي هذه الفرصة ليرد على سخرية بيرس مورجان، فرد على تغريدته قائلاً “شكراً”! ولم يجد مورجان ما يقوله للمهاجم الذي يتألق أمام فريقه سوى الاعتراف بالهزيمة، فرد على كين قائلاً: “هل يمكن أن تذهب إلى إسبانيا من فضلك”؟! ويلمح الإعلامي الشهير بهذا الرد إلى الأخبار التي تتحدث عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع هاري كين.

#آرسنال #اسبانيا

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