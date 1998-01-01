ماركوس ألونسو يبحث عن أهداف شخصية في مواجهة برشلونة

وكالات / سما /

أعدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً ذكرت من خلاله أن قمة تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني تمثل حدثاً خاصاً لماركوس ألونسو نجم البلوز.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان لحساب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أولاً في العشرين من فبراير الجاري على ملعب ستامفورد بريدج في مدينة لندن.

ويمر هدف برشلونة الأسبق بحالة فنية عالية رغم تراجع مستوى فريقه بشكل عام، ويتطلع إلى مواجهة العملاق الكتلوني لأكثر من سبب كما أسردت الصحيفة المقربة من أسوار كامب نو.

السبب الأول هو محاولة إقناع السيد يولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب إسبانيا باختياره ضمن القائمة النهاية للماتادور المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا إلى جانب جوردي ألبا نجم البرسا.

ويُدرك صاحب الـ 27 عاماً مدى أهمية نزال البلوجرانا وكيف أنه سيكون مُتابعاً بصورة غير عادية خصوصاً في إسبانيا.

أما السبب الثاني، فإن ألونسو يريد عرض موهبته وإمكانياته أمام ريال مدريد الإسباني، النادي الذي نشأ فيه، الذي يبحث حالياً عن قلب دفاع وكذلك ظهير أيسر في ظل عدم الرضا عن مردود تيو هيرنانديز، القادم إلى سانتياجو بيرنابيو في الانتقالات الصيفية الماضية.