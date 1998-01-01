هذا هو الصاروخ الذي أسقط الطائرة الإسرائيلية (شاهد)

دمشق / وكالات /

كشف موقع Aviation Analysis Wing، المختص في شؤون الطيران، أن المقاتلة الإسرائيلية التي سقطت في سوريا، أسقطت بمنظومة دفاع جوي سوفيتية الصنع.



وأكد الجيش الإسرائيلي أن قوات الدفاع الجوي السورية استهدفت المقاتلات الإسرائيلية بمنظومتي "إس-200" التي صُممت في الستينات، و"بوك" التي يعود تصميمها إلى أواخر الثمانينيات، بحسب "روسيا اليوم".

ولفت الموقع إلى أن إسقاط إحدى أحدث المقاتلات من الجيل الرابع في العالم يلحق ضربة موجعة بتطلعات إسرائيل إلى الهيمنة التامة على أجواء المنطقة.

وتوقع وجود تأثير ملحوظ على العمليات الجوية الهجومية لإسرائيل في حال اندلاع حرب مع أكبر خصومها الإقليميين كإيران.



وذكر الموقع أن مقاتلات "إف-16" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مزودة بمنظومات إلكترونية متطورة (معظمها إسرائيلية الصنع)، لكن ذلك لم يمنع إصابة المقاتلة بالصاروخ السوفيتي القديم.









