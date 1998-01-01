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روسيا: يمكننا بيع "إس-400" للأمريكيين

الأحد 11 فبراير 2018 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: يمكننا بيع "إس-400" للأمريكيين



وكالات / سما /

اعتبر رئيس شركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن روسيا قد تبيع منظومات "إس-400" للدفاع الجوي للولايات المتحدة حال رغبت واشنطن بامتلاكها.

وقال تشيميزوف، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" نشر نصه ليلة الأحد: "إس-400 منظومة دفاعية وليست هجومية، ويمكننا أن نبيعها للأمريكان حال أرادوا ذلك".

وأضاف تشيميزوف: "لا مشاكل من وجهة النظر الاستراتيجية أمام ذلك، ولا أرى أي مشاكل كذلك بالنسبة للأمن الروسي".

وأشار إلى أن هناك الكثير من الدول تود شراء هذه المنظومات من روسيا، لافتا إلى أن المعلومات المتوفرة لديه تدل على أن "إس-400" أفضل من حيث قدراتها مقارنة بالمنظومات الأمريكية.

#موسكو #إس-400 #امريكا

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