جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية أوهايو الأميركية

الأحد 11 فبراير 2018 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية أوهايو الأميركية



وكالات / سما /

أعلنت الشرطة الأميركية، في وقت متأخر من مساء أمس، السبت، مقتل ضابطين بإطلاق نار في ولاية أوهايو.

ونقلت قناة "ABC" الأميركية عن الشرطة قولها إن الضابطين قتلا إثر استجابتهما لاتصال هاتفي وصل على خط الطوارئ "911".

وأضافت الشرطة أن أحد الضابطين لقي حتفه في موقع الحادث، بينما توفى الثاني في مركز "Wexner" الطبي بجامعة ولاية أوهايو متأثرا بإصابته.

ولفتت إلى أنها تمكنت من احتجاز المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار (لم تعلن هويته)، وتم نقله إلى مستشفى محلي، في إشارة على ما يبدو إلى إصابته في تبادل لإطلاق النار مع ضابطي الشرطة القتيلين.

#مقتل #أوهايو

أخبار ذات صلة

ابو ظبي : " الخارجية " تتابع سير التحقيق في وفاة أحد مبتعثي الدولة بولاية أوهايو

الشرطة تقتل المنفذ، إطلاق نار في جامعة أوهايو الأمريكية

فيديو: 5 قتلى و9 جرحى في هجوم مسلح داخل مطار بولاية فلوريدا الأميركية

شرطة امريكية - ارشيف

اصابات إثر إطلاق نار في كنيسة بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية

مقتل 11 شخص في إطلاق نار على كنيسة في نيجيريا

السعودية: مقتل ضابط برتبة عقيد بعد إطلاق نار

الأكثر قراءة اليوم

حمدان : اي عدوان على محور المقاومة يتطلب ردا من الجميع و مناورات في غزة غدا

صور : كلاب "نادرة" تستعرض مهاراتها وذكاءها على بحر غزة

فيديو: سقوط مقاتلة من الجيل الرابع بمضادات أرضية صُنعت قبل 50 عاماً هزة كبيرة لتل أبيب

شاهد ..الفنان محمد عبده يقوم بسلوك غير متوقع أمام الملك سلمان

اسرائيل اتبعت سياسة "اضرب واهرب".. هذا ما اجمع عليه محللون إسرائيليون حول أحداث الشمال

تطويق شمال سيناء ووسطها و«حماس» تتعهد إحكام السيطرة على الحدود

عشقي : إسقاط المقاتلة الإسرائيلية سيغير قواعد اللعبة

الأخبار الرئيسية

وزير الاستخبارات الإسرائيلي ونتنياهو

تصريحات جديدة لوزير استخبارات إسرائيل حول قصف مواقع إيرانية

طائرة- ارشيف

التفاصيل الكاملة حول طائرة F16 التي أسقطتها صواريخ سام 5 السورية؟

طائرة استطلاع -ارشيفية

أنباء أولية عن اسقاط طائرة تصوير اسرائيلية شمال قطاع غزة

بوتين

لا شيء يحدث بسوريا دون علمه.. مراقبون: بوتين منح الضوء الأخضر للأسد لإسقاط الطائرة الإسرائيلية

قادة حماس

"حماس" منفتحة على اقتراحات مصرية للمضي بالمصالحة..وتوقع انضمام وفد فتحاوي!

الاتصالات الفلسطينية