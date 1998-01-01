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طهران : إسرائيل اليوم باتت تسمع صوت جنود الإسلام عند حدودها

السبت 10 فبراير 2018 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران : إسرائيل اليوم باتت تسمع صوت جنود الإسلام عند حدودها



طهران/وكالات/

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن إسرائيل اليوم باتت تسمع صوت جنود الإسلام عند حدودها، مضيفا: "سنحقق نبوءة المرشد الأعلى بزوال إسرائيل قبل 20 عاما".

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وأشار سلامي إلى أن العالم الإسلامي سيشهد الانتصارات في المستقبل، قائلا: "على أمريكا وإسرائيل أن تنتظرا الهزائم والمصاعب؛ سنلاحقهم في كل مكان إلى أن يتركوا العالم الإسلامي وشأنه".

ودعا المسؤول الإيراني، الولايات المتحدة إلى ترك المنطقة قبل أن تمنى بالهزيمة، موضحا أن الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني.

وقال سلامي إننا "عازمون على المضي في تطوير منظومتنا الدفاعية وعلى الأوروبيين أن يدركوا أنه لا علاقة للاتفاق النووي بتطوير منظومتنا الصاروخية، مؤكدا أن  إيران "قادرة على تدمير القواعد الأمريكية في المنطقة وتحويلها إلى جهنم لإسرائيل".

وأوضح سلامي أن التواجد الإيراني في سوريا ليس تواجدا عسكريا، وإنما تواجد استشاري والجيش السوري قادر على الدفاع عن بلاده.

تجدر الإشارة إلى أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت اليوم مقاتلة من نوع "F-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بعد أن نفذت غارة جوية ضد أهداف عسكرية سورية.

هذا وأعلنت إسرائيل فجر اليوم إسقاطها طائرة إيرانية بلا طيار، معتبرة ذلك خرقا لسيادتها.

#ايران #الحرس الثوري #سوريا

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