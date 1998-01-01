الجيش المصري ينشر بيانا ثالثا بشأن تطورات العملية الشاملة "سيناء 2018"

القاهرة/وكالات/

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر، بيانها الثالث بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، أكدت فيه أن القوات الجوية واصلت الليلة الماضية تنفيذ ضرباتها ضد الإرهابيين بسيناء.

وجاء في البيان أن العملية "استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بتوجيه ضربات قوية استهدفت مخازن الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجيستي المكتشفة، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التأمين الجوي للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وفي الوقت ذاته قامت القوات المداهمة مدعومة بالقوات الخاصة وقوات حرس الحدود والشرطة بتنفيذ عدة عمليات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة الجماعات الهاربة والقضاء عليها، وتدمير الأهداف التابعة للإرهابيين.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة البحرية تقوم بتنفيذ أعمال التأمين لساحل البحر من رفح وحتى غرب العريش لقطع طرق الإمداد عن الإرهابيين، بالإضافة إلى الاستمرار في حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر وأعمال التمشيط على طول الساحل لتضييق الحصار على الجماعات الإرهابية ومنعها من الهروب عبر البحر، ومرور الدوريات البحرية لتأمين منطقة الساحل الممتد من مرسى مطروح حتى مدينة السلوم.

كما يجري أفراد حرس الحدود، بالتعاون مع عناصر تأمين المجرى الملاحي، بتنفيذ مهامها حفاظا على سلامة الملاحة بقناة السويس، ومنع الإرهابيين من الهروب أو التسلل داخل البلاد.

المصدر: اليوم السابع