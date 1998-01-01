بوتين يدعو نتنياهو لتجنب كل الخطوات التي قد تسفر عن تصعيد الوضع في سوريا

موسكو/ وكالات/

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على خلفية غارات إسرائيل على سوريا، لتجنب خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة.

وأفاد الكرملين، في بيان صدر عنه مساء اليوم السبت، بأن بوتين ونتنياهو أجريا مكالمة هاتفية تم فيها بحث "الوضع الخاص بتصرفات القوات الجوية الإسرائيلية، التي شنت غارات صاروخية على أهداف واقعة في أراضي سوريا".

وشدد البيان على أن "الجانب الروسي دعا إلى تجنب كل الخطوات، التي قد تسفر عن نشوب دورة جديدة من المواجهة الخطيرة بالنسبة للجميع في المنطقة".

نتنياهو: اتفقنا مع بوتين على مواصلة التنسيق الأمني بين جيشي روسيا وإسرائيل

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنه اتفق مع الرئيس الروسي على مواصلة التنسيق بين جيشي إسرائيل وروسيا.

وقال نتنياهو، في بيان نشره مكتبه الصحفي: "تحدثت مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأكدت خلال الحديث حقنا، بل واجبنا، في الدفاع عن أنفسنا أمام الهجمات من الأراضي السورية".

وفي معرض تعليقه على حادث "اختراق الطائرة المسيرة الإيرانية" للمجال الجوي الإسرائيلي، قال نتنياهو: "إسرائيل تسعى للسلام، لكننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا من أي هجوم يستهدفنا وكذلك من كل محاولات إيران للتمركز في سوريا للعمل ضدنا".

كما ذكر نتنياهو أنه بحث التطورات في المنطقة على خلفية هذا الحادث مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون.