الجهاد: إسرائيل تلقت صفعة كبيرة في سوريا تصل "درجة الهزيمة"

غزة / سما /

قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن "إسرائيل" تلقت صفعة كبيرة بسقوط طائرة مقاتلة من نوع (F16) من قبل الدفاعات السورية في الجولان شمال فلسطين المحتلة.

وأوضح شهاب في تصريح لقناة الميادين مساء السبت، أن صورة الردع "الإسرائيلي" تلقت صفعة كبيرة تصل إلى درجة الهزيمة في سوريا كما أنها صفعة قاسية موجهة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وأضاف: إن اسقاط الطائرة "الإسرائيلية" انعكس ايجاباً على معنويات الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية، على المقاومة أن تكون في أقصى درجات التأهب في مواكبة المناورات الإسرائيلية".

وشدد على أن لسوريا الحق في الرد على أي اعتداءات "إسرائيلية" على أراضيها قائلاً: "ما جرى في سوريا اليوم يثبت أن لدى بعض الدول القوة والامكانات للرد على أي اعتداءات "إسرائيلية"، ومن يتخذ قراراً على هذا المستوى الاستراتيجي يعني أنه جاهز لأي مواجهة".

وأوضح أن الرسالة الأهم في اسقاط الطائرة "الإسرائيلية" هي الإرادة القوية والقومية للدولة السورية في مواجهة العنجهية "الإسرائيلية" والأمريكية.

ولفت إلى أن ما قامت به الدفاعات الجوية للجيش السوري يأتي في توقيت بالغ الأهمية فـ"إسرائيل" تستعد لمناورات كبيرة بمشاركة أمريكية هي رسالة واضحة أبعد من الكيان "الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنها رسالة لمواجهة العنجهية والصلف الصيهو أمريكي.