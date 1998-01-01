جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد: إسرائيل تلقت صفعة كبيرة في سوريا تصل "درجة الهزيمة"

السبت 10 فبراير 2018 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: إسرائيل تلقت صفعة كبيرة في سوريا تصل "درجة الهزيمة"



غزة / سما /

قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن "إسرائيل" تلقت صفعة كبيرة بسقوط طائرة مقاتلة من نوع (F16) من قبل الدفاعات السورية في الجولان شمال فلسطين المحتلة.

وأوضح شهاب في تصريح لقناة الميادين مساء السبت، أن صورة الردع "الإسرائيلي" تلقت صفعة كبيرة تصل إلى درجة الهزيمة في سوريا كما أنها صفعة قاسية موجهة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وأضاف: إن اسقاط الطائرة "الإسرائيلية" انعكس ايجاباً على معنويات الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية، على المقاومة أن تكون في أقصى درجات التأهب في مواكبة المناورات الإسرائيلية".

وشدد على أن لسوريا الحق في الرد على أي اعتداءات "إسرائيلية" على أراضيها قائلاً: "ما جرى في سوريا اليوم يثبت أن لدى بعض الدول القوة والامكانات للرد على أي اعتداءات "إسرائيلية"، ومن يتخذ قراراً على هذا المستوى الاستراتيجي يعني أنه جاهز لأي مواجهة".

وأوضح أن الرسالة الأهم في اسقاط الطائرة "الإسرائيلية" هي الإرادة القوية والقومية للدولة السورية في مواجهة العنجهية "الإسرائيلية" والأمريكية.

ولفت إلى أن ما قامت به الدفاعات الجوية للجيش السوري يأتي في توقيت بالغ الأهمية فـ"إسرائيل" تستعد لمناورات كبيرة بمشاركة أمريكية هي رسالة واضحة أبعد من الكيان "الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنها رسالة لمواجهة العنجهية والصلف الصيهو أمريكي.

أخبار ذات صلة

السنوار

السنوار يلتقي القيادي في الجهاد " الهندي" و عضو الجبهة الشعبية "مزهر " ويناقش آخر المستجدات

المركزي

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

وحيد ابو ماريا - ارشيف

الجهاد : اطلاق "وقائي الخليل" النار على القيادي "ابو ماريا" حادث خطير والسلطة تتحمل النتائج

تفاصيل رسالة الحكومة المصرية لـ"حماس" عبر "الجهاد الاسلامي"

صلاح البدويل- ارشيف

البردويل لـ"سما" : لدينا مرونة كبيرة لانهاء الانقسام والعلاقة مع دحلان لا تعيق المصالحة

السنوار- ارشيف

السنوار: سنقدم تنازلات كبيرة جدا " و كل تنازل سيكون صاعقا ومفاجئا اكبر من الذي قبله"

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

الاذاعة العبرية: ﻿الاحتلال حاول تحطيم أسطورة جرار بتسريب صورة لجثمانه للإعلام الفلسطيني

فيديو للحظة هبوط الطيارَين الإسرائيليَّين بعد إسقاط طائرتهما بنيران سورية

بالصور: ناشطون يتداولون صوراً لحطام طائرة الـF16 سقطت داخل قرية أردنية

قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

شاهد ..رئيس وزراء الاْردن يؤكد توقف الدعم الخليجي بسبب القدس

الأخبار الرئيسية

حمدان

حمدان : اي عدوان على محور المقاومة يتطلب ردا من الجميع و مناورات في غزة غدا

حطام الطائرة

اسرائيل اتبعت سياسة "اضرب واهرب".. هذا ما اجمع عليه محللون إسرائيليون حول أحداث الشمال

القسام- ارشيف

القسام يعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفه للرد على أي عدوان اسرائيلي محتمل

حطام الطائرة

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

اسقاط طائرة اسرائيلية

الميادين: إسقاط الطائرتين رد استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى وليس مجرد "رسالة رد"

الاتصالات الفلسطينية