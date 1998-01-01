حزب الله: مرحلة استراتيجية جديدة بدأت بإسقاط الطائرة الإسرائيلية ونقف بجانب سوريا

بيروت / وكالات /

أدان "حزب الله" بشدة "العدوان الإسرائيلي" المستمر على الجمهورية العربية السورية واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية.

وأشاد "حزب الله" في بيان له اليوم السبت بيقظة الجيش العربي السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية وتمكن من إسقاط مقاتلة من طراز "أف 16"، ورأى أن "هذا الأمر يعلن عن بداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية". بحسب ما نقله موقع قناة المنار اللبنانية.

وقال "حزب الله" في بيانه: إننا إذ نستنكر دعم العدو السافر للإرهاب والجماعات التكفيريية ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات نؤكد أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة.

وشدد الحزب اللبناني على "وقوفه الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".