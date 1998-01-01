مكثت دقيقة ونصف في أجواء فلسطين.. فيديو : الاحتلال يسقط طائرة ايرانية بدون طيار

القدس المحتلة / سما /

نشر جيش الاحتلال عصر اليوم، فيديو لاسقاط طائرة ايرانية دون طيار، قال انها خرقت الأجواء الاسرائيلية.

واظهر الفيديو استهداف عربة قال الجيش انه كان يتم التحكم بالطائرة من خلالها في العمق السوري .

من جانبه ادعى قائد القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال تومر بار، مساء اليوم السبت، أن طائرة الاستطلاع الايرانية مكثت دقيقة ونصف فقط في أجواء فلسطين المحتلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن الجنرال الاسرائيلي زعمه: إن "تفوقنا لم يتضرر"، مشيراً الى أن "اختيار طائرة الأباتشي لإسقاط الطائرة الإيرانية لم تكن صدفة وأن هذه أول مرة تخترق طائرة إيرانية الأجواء الإسرائيلية وهي الآن بيدنا".

و أكد بار على أن الرد الإسرائيلي الواسع على إسقاط الطائرة الإسرائيلية "سبب أضرار فادحة لمنظومة الدفاعات الجوية السورية"، مضيفاً أنه من "الوقاحة أن تطلق سوريا النيران تجاهنا، لذلك عملنا بشكل واسع وشامل".