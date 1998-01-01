جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول إسرائيلي يؤكد :جميع "اللاعبين غير معنيين بالتصعيد

السبت 10 فبراير 2018 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يؤكد :جميع "اللاعبين غير معنيين بالتصعيد



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، إن جميع اللاعبين في المنطقة، بما في ذلك روسيا، غير معنيين بالتصعيد أو بجولة قتال واسعة النطاق في المنطقة.

وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني فإن إسرائيل على اتصال وثيق مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، منذ ساعات الصباح، وذلك على خلفية التصعيد الحاصل على الحدود الشمالية، وإنها تنظر بخطورة إلى الأحداث الأخيرة.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل سترد على كل إطلاق نار آخر من سورية"، مضيفا أن جميع "اللاعبين" في المنطقة، بما في ذلك روسيا، غير معنيين بالتصعيد أو بجولة قتال واسعة النطاق في المنطقة.

إلى ذلك، قالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم، إن "موسكو قلقة من الهجمات والتطورات في سورية"، داعية جميع الجهات في المنطقة إلى الحفاظ على "سيادة سورية وتجنب التصعيد".

وعلى صلة، نقل عن قيادي في قوات النظام السوري قوله إنه "لا يعتقد أن الوضع الحالي سوف يتطور إلى حرب إقليمية جديدة" وإن "الرسالة قد وصلت إلى إسرائيل".

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس

مسؤول إسرائيلي بارز : مجموعة من 5 - 6 اشخاص سيُبدّلون عباس

عباس ترامب - ارشيف

مسؤول فلسطيني : السلطة تدعو مسؤول أمريكي لحضور "المركزي رغم الاعلان عن مقاطعة الادارة

مركزية فتح -ارشيفية

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

موغريني - ارشيف

مسؤول فلسطيني: أوروبا ابلغت "عباس" بانها لن نكون "بديلا عن امريكا في رعاية عملية السلام

النسوار - ارشيف

مصادر فلسطينية لـ"سما" : السنوار يجتمع مع 100 مسؤول في غزة بصورة مفاجئة

مسؤول فلسطيني يتبرع لمشفى اسرائيلي

مسؤول فلسطيني "كبير " يتبرع لمشفى اسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

الاذاعة العبرية: ﻿الاحتلال حاول تحطيم أسطورة جرار بتسريب صورة لجثمانه للإعلام الفلسطيني

فيديو للحظة هبوط الطيارَين الإسرائيليَّين بعد إسقاط طائرتهما بنيران سورية

بالصور: ناشطون يتداولون صوراً لحطام طائرة الـF16 سقطت داخل قرية أردنية

قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

شاهد ..رئيس وزراء الاْردن يؤكد توقف الدعم الخليجي بسبب القدس

الأخبار الرئيسية

حمدان

حمدان : اي عدوان على محور المقاومة يتطلب ردا من الجميع و مناورات في غزة غدا

حطام الطائرة

اسرائيل اتبعت سياسة "اضرب واهرب".. هذا ما اجمع عليه محللون إسرائيليون حول أحداث الشمال

القسام- ارشيف

القسام يعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفه للرد على أي عدوان اسرائيلي محتمل

حطام الطائرة

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

اسقاط طائرة اسرائيلية

الميادين: إسقاط الطائرتين رد استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى وليس مجرد "رسالة رد"

الاتصالات الفلسطينية