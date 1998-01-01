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مئات العالقين قرب معبر رفح وفي مطار القاهرة يطالبون بالتدخل لوضع حد لمأساتهم

السبت 10 فبراير 2018 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات العالقين قرب معبر رفح وفي مطار القاهرة يطالبون بالتدخل لوضع حد لمأساتهم



القاهرة/وكالات/

وجه مئات من المسافرين الفلسطينيين العالقين قرب معبر رفح الحدودي واخرون عالقون في مطار القاهرة نداء لكل من يستيطع المساعدة للتدخل لانقاذهم واطفالهم بعد اغلاق السلطات المصرية للمعبر امس بصورة مفاجئة بسبب التطورات الامنية في سيناء.

وقالت مصادر فلسطينية ان عدد كبير من المسافرين الفلسطينين يتواجدون في الجانب المصري، وبعيدين عن معبر رفح ما يقرب من الكيلو متر واحد فقط، يعيشون ظروف مأساوية صعبة بلا أكل أو شرب، سيما في ظل حالة الخوف والقلق التي يعيشونها نظير الضربات الجوية التي يشنها سلاح الجو المصري بسيناء ضد الارهابين،  والإنفجارات القوية التي تسمع في تلك المنطقة كل دقيقة وأخريز

وفي اتصال هاتفي مع أحد المتواجدين، أكد بأن هناك عدد يتجاوز ال400 مسافر موجود بمطار القاهرة مرحلين، منهم طلبة وأصحاب إقامات كانوا قادمين إلى غزة، وبعد أن تم الإعلان عن العملية الكبري للجيش المصري بسيناء، أصدرت القوات المسلحة المصرية قراراً بعودتهم إلى مطار القاهرة، وأبلغهم أمن المطار بأن كل واحد منهم عليه أن يعود من حيث أتي، فلا إمكانية لسفرهم أو فتح منفذ رفح البري لهم .

وناشد المتواجدين بعيدا عن منفذ رفح البري من الجانب المصري، والمتواجدين بمطار القاهرة الدولي سفارة فلسطين بالقاهرة لمساعدتهم مشيرين الى ان ظروف هؤلاء الانسانية غاية في الصعوبة، وتفصايل المعاناة أقسى من الكتابة، وطالبوا التدخل والبحث عن حل لمشكلتهم الخطيرة.

#مصر #معبر رفح #القاهرة #سيناء

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