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فلسطين والهند توقعان أربع اتفاقيات بقيمة 41 مليون دولار

السبت 10 فبراير 2018 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين والهند توقعان أربع اتفاقيات بقيمة 41 مليون دولار



رام الله / سما /

بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، وقعت حكومتا فلسطين والهند، اليوم السبت، أربع اتفاقيات بقيمة 41.35 ميلون دولار.

ووقع الاتفاقية الاولى وزير الصحة جواد عواد مع سكرتير الدولة للعلاقات الاقتصادية تي اس تيرومورتي، حول إنشاء مستشفى متعدد الأغراض في بيت ساحور، بتمويل من الحكومة الهندية بقيمة 29 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية الثانية وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، مع السفير الهندي لدى فلسطين انيس راجان، حول انشاء ثلاث مدارس في جنين وطوباس وأبو ديس، بتمويل من الحكومة الهندية بقيمة 2.350.00 دولار.

ووقع الاتفاقية الثالثة المشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، مع سكرتير الدولة للعلاقات الاقتصادية تي اس تيرومورتي، حول تجهيز المطبعة الوطنية في محافظة رام الله بكافة المعدات اللازمة، بتمويل من الحكومة الهندية بقيمة 5.000.000 دولار.

ووقع الاتفاقية الرابعة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع سكرتير الدولة للعلاقات الاقتصادية تي اس تيرومورتي، لإنشاء مركز "تراثي" لتميكن المرأة الفلسطينية من خلال تطوير المرأة وتسويق المنتجات التراثية بتمويل من الحكومة الهندية بقيمة 5.000.000 دولار.

#فلسطين #الهند #اتفاقية

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