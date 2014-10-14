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الحايك: قطاع غزة يتجه لكارثة انسانية واقتصادية حقيقية ستضرب كافة قطاعات

السبت 10 فبراير 2018 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك: قطاع غزة يتجه لكارثة انسانية واقتصادية حقيقية ستضرب كافة قطاعات



غزة / سما /

 أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بغزة أن استمرار العمل وفق ألية إعادة إعمار "GRM" لإدخال مواد البناء ينذر بمزيد من الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة.

وأوضح الحايك أن عملية إعادة الاعمار  وبعد مرور ما يقارب الأربعة أعوام لاتزال متعثرة وبطيئة بسبب الحصار الاسرائيلي وألية إعادة الاعمار التي تحول دون إدخال مواد البناء للقطاع الخاص بحرية كاملة مبيناً أن حجم ما تم إدخاله من مواد البناء لقطاع غزة خلال الفترة من 14/10/2014 حتى 10/2/2018 يقدر بحوالي 2,7مليون طن، وهي لا تمثل سوى 43% من احتياج القطاع في نفس الفترة.

ودعا الحايك لضرورة إلغاء العمل وفق برنامج GRM" واصفاً إياه بالألية العقيمة مشيراً إلى أن قطاع غزة يتجه لكارثة انسانية واقتصادية حقيقية ستضرب كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني في القطاع فنسب البطالة والفقر وصلت لمعدلات غير مسبوقة.

ولفت إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة  وصلت إلى 46.6% ،حوالي 60% منهم من فئة الشباب و80% من النساء، بواقع وجود أكثر من 250 ألف عامل و 176 ألف خريج عاطلين عن العمل، ناهيك عن ارتفاع نسبة الفقر المدقع لتتجاوز 65% ،وتحويل مليون مواطن من سكان غزة لأشخاص يتلقون مساعدات إغاثية من "أونروا" و المؤسسات الإغاثية الدولية .

وشدد الحايك على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وتحييد احتياجات أهالي غزة عن الخلافات السياسية لافتاً إلى شعب غزة يستحق العيش بكرامة كونه خط الدفاع الاول عن القضية والثوابت الوطنية.

#الحايك #غزة

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