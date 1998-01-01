انتهاء جلسة المشاورات الأمنية الطارئة في إسرائيل دون نتائج تذكر

القدس المحتلة / سما /

انتهت جلسة المشاورات الأمنية الطارئة في تل أبيب، مساء اليوم السبت، والتي انعقدت بخصوص التطورات الأخيرة في الأراضي السورية، خاصة بعد تمكن دفاعات الجيش السوري من إسقاط طائرة عسكرية إسرائيلية من نوع (F16).

وأفاد موقع روتر الإسرائيلي، بأن الجلسة التي انعقدت كانت برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب افغدور ليبرمان ورئيس الأركان جادي أيزنكوت، مؤكداً أن الجلسة انتهت دون الإفصاح عن نتائج تذكر.

يُشار إلى أن إعلام الاحتلال ذكر بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ونقل آليات عسكرية ودبابات متطورة لهضبة الجولان السوري المحتلة تحسباً لأي تصعيد مع الجيش السوري.