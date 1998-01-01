جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية الروسية قلقة من الغارات على سوريا وتنامي التوتر

السبت 10 فبراير 2018 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الروسية قلقة من الغارات على سوريا وتنامي التوتر



القدس/سما/

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن قلقها من الغارات على سوريا وتنامي التوتر في مناطق وقف التصعيد.

جاء ذلك عقب تعليقها على تقارير عن قيام الطيران الإسرائيلي، ليلة 9 إلى 10 من الشهر الجاري، بتوجيه ضربات صاروخية عدة على أهداف في سوريا، وإسقاط إحدى الطائرات الإسرائيلية في منطقة الجولان، قالت الخارجية الروسية إن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء الهجمات على سوريا وخاصة بالقرب من مناطق خفض التصعيد، التي أصبحت عاملا مهما في الحد من العنف في سوريا.
ودعت روسيا، في بيان لها، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الوضع، كما دعت إلى احترام السيادة السورية على أراضيها.

كما أكد روسيا أن أي تهديدات لقواتها العسكرية  الموجودة في سوريا هو أمر غير مقبول.

وأضاف البيان "من غير المقبول إطلاقا تهديد أرواح وأمن الجنود الروس الموجودين في سوريا".

 

#روسيا #سوريا #اطلاق نار

أخبار ذات صلة

مصر وحماس - ارشيف

هارتس :اسرائيل قلقة من ادخال البضائع المصرية الى غزة

الأمم المتحدة قلقة من استخدام إسرائيل للذخيرة الحية ضد الفلسطينين

الرئيس عباس

“واللا”يزعم: عباس بين فكي الكماشة.. القاهرة غاضبة عليه وتل أبيب قلقة منه

توتر - رفح

صور.. إصابتان و حالة من التوتر في رفح إثر مقتل شاب برصاص الأمن

“إسرائيل” قلقة من تزايد قوة حماس في أوروبا وتزعم انها تستغل حاملي جوازات السفر الأجنبية

اسير من غزة يطعن سجان في سجن نفحة و التوتر يسود في السجون

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

صحيفة تكشف عن وثيقة خطيرة وزعتها بلدية اسدود على سكان المدينة

"هآرتس" : لا يوجد لحماس ما تخسره فكيف سينتصر الجيش ؟

ترامب: القرار بشأن القدس كان "نقطة الذروة بالنسبة لي"..فماذا قال عن الحدود؟

الاذاعة العبرية: ﻿الاحتلال حاول تحطيم أسطورة جرار بتسريب صورة لجثمانه للإعلام الفلسطيني

فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

الأخبار الرئيسية

القسام- ارشيف

القسام يعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفه والرد على أي عدوان

حطام الطائرة

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

اسقاط طائرة اسرائيلية

الميادين: إسقاط الطائرتين رد استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى وليس مجرد "رسالة رد"

الكابنيت

قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

إسقاط طائرة اسرائيلية

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

الاتصالات الفلسطينية