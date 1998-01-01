الخارجية الروسية قلقة من الغارات على سوريا وتنامي التوتر

القدس/سما/

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن قلقها من الغارات على سوريا وتنامي التوتر في مناطق وقف التصعيد.

جاء ذلك عقب تعليقها على تقارير عن قيام الطيران الإسرائيلي، ليلة 9 إلى 10 من الشهر الجاري، بتوجيه ضربات صاروخية عدة على أهداف في سوريا، وإسقاط إحدى الطائرات الإسرائيلية في منطقة الجولان، قالت الخارجية الروسية إن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء الهجمات على سوريا وخاصة بالقرب من مناطق خفض التصعيد، التي أصبحت عاملا مهما في الحد من العنف في سوريا.

ودعت روسيا، في بيان لها، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الوضع، كما دعت إلى احترام السيادة السورية على أراضيها.

كما أكد روسيا أن أي تهديدات لقواتها العسكرية الموجودة في سوريا هو أمر غير مقبول.

وأضاف البيان "من غير المقبول إطلاقا تهديد أرواح وأمن الجنود الروس الموجودين في سوريا".