منتدى الاعلاميين يدعو لإجراءات عقابية بحق الوفد العربي الذي زار اسرائيل

غزة/سما/

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، بشدة زيارة وفد إعلامي عربي يضم تسعة صحفيين (5 مغاربة ولبناني ويمني وسوري وعراقي)، إلى اسرائيل، بناء على دعوة من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، فإن هدف زيارة الوفد "الاطلاع عن كثب على (إسرائيل) والتعرف على سياستها تجاه "النزاع مع الفلسطينيين".

وازاء هذه الزيارة التطبيعية المقيتة يؤكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على، أنّ هذه الزيارة تعد تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وجريمة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتزامناً مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال. تعد الزيارة المشؤومة طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الصامد في وجه المؤامرات الإسرائيلية، وطعنة للتضامن الشعبي العربي والإسلامي الكبير والواسع ضد قرار ترامب والاعتداءات ضد القدس وفلسطين.*

وشدد على، أن هذه الزيارة خرق واضح لموقف الصحفيين العرب من التطبيع مع الاحتلال، في الوقت الذي يجب أن نتجه فيه إلى مقاطعة الكيان الاسرائيلي وفرض العقوبات عليه وليس دعمه وتقوية موقفه وتبني روايته الكاذبة. ندعو اتحاد الصحفيين العرب إلى اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق الصحفيين التسعة ومساءلة المؤسسات التي يعملون بها - في حال كانت توافق أو تعلم بالزيارة-.*

ودعا المنتدى، كافة المؤسسات والهيئات والجهات ذات الاختصاص لإدانة وشجب هذه الزيارة، واتخاذ الاجراءات القانونية والسياسية والإعلامية بحق المطبعين. نطالب باطلاق إطلاق حملة عربية قوية وجديدة لمحاربة ومجابهة كل أشكال التطبيع الاعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي.الذي يعتبر دعما واضحا للاحتلال لاسيما في ظل السياسة الامريكية والاسرائيلية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية