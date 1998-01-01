جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منتدى الاعلاميين يدعو لإجراءات عقابية بحق الوفد العربي الذي زار اسرائيل

السبت 10 فبراير 2018 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، بشدة زيارة وفد إعلامي عربي يضم تسعة صحفيين (5 مغاربة ولبناني ويمني وسوري وعراقي)، إلى اسرائيل، بناء على دعوة من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، فإن هدف زيارة الوفد "الاطلاع عن كثب على (إسرائيل) والتعرف على سياستها تجاه "النزاع مع الفلسطينيين".

وازاء هذه الزيارة التطبيعية المقيتة يؤكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على، أنّ هذه الزيارة تعد تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وجريمة في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتزامناً مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال. تعد الزيارة المشؤومة طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الصامد في وجه المؤامرات الإسرائيلية، وطعنة للتضامن الشعبي العربي والإسلامي الكبير والواسع ضد قرار ترامب والاعتداءات ضد القدس وفلسطين.*

 وشدد على، أن هذه الزيارة خرق واضح لموقف الصحفيين العرب من التطبيع مع الاحتلال، في الوقت الذي يجب أن نتجه فيه إلى مقاطعة الكيان الاسرائيلي وفرض العقوبات عليه وليس دعمه وتقوية موقفه وتبني روايته الكاذبة. ندعو اتحاد الصحفيين العرب إلى اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق الصحفيين التسعة ومساءلة المؤسسات التي يعملون بها - في حال كانت توافق أو تعلم بالزيارة-.*

ودعا المنتدى، كافة المؤسسات والهيئات والجهات ذات الاختصاص لإدانة وشجب هذه الزيارة، واتخاذ الاجراءات القانونية والسياسية والإعلامية بحق المطبعين. نطالب باطلاق إطلاق حملة عربية قوية وجديدة لمحاربة ومجابهة كل أشكال التطبيع الاعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي.الذي يعتبر دعما واضحا للاحتلال لاسيما في ظل السياسة الامريكية والاسرائيلية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية

#منتدي الاعلاميين #غزة #اسرائيل

أخبار ذات صلة

السيسي ونتنياهو

واللا العبري : الزعيم العربي الذي قد يمهد الطريق لاستقرار أمني أمام حماس

صبري صيدم - ارشيف

التربية : سنتخذ اجراءات عقابية ضد الاونروا حال ثبوت تغييرها للمناهج

اسرائيل تقوم ببناء جدار علي حدود غزة

صور.. اسرائيل تشرع ببناء جدار مع غزة في المكان الذي دخل منه الأسير الاثيوبي " منغستو"

دحلان - ارشيف

دحلان يدعو لوقف التنسيق مع أمريكا و "اسرائيل" ورفض اي محادثات سلام في المستقبل

مصر - حماس

صور : وصول الوفد الامني المصري الى غزة

هنية

صور : هنية والسنوار يستقبلان الوفد الامني المصري في غزة

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

صحيفة تكشف عن وثيقة خطيرة وزعتها بلدية اسدود على سكان المدينة

"هآرتس" : لا يوجد لحماس ما تخسره فكيف سينتصر الجيش ؟

ترامب: القرار بشأن القدس كان "نقطة الذروة بالنسبة لي"..فماذا قال عن الحدود؟

الاذاعة العبرية: ﻿الاحتلال حاول تحطيم أسطورة جرار بتسريب صورة لجثمانه للإعلام الفلسطيني

فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

الأخبار الرئيسية

القسام- ارشيف

القسام يعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفه والرد على أي عدوان

حطام الطائرة

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

اسقاط طائرة اسرائيلية

الميادين: إسقاط الطائرتين رد استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى وليس مجرد "رسالة رد"

الكابنيت

قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

إسقاط طائرة اسرائيلية

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

الاتصالات الفلسطينية