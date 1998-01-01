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حزب الشعب يعبر عن تضامنه مع سوريا في مواجهة العدوان

السبت 10 فبراير 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

عبر حزب الشعب الفلسطيني عن تضامنه الكامل مع الشقيقية سوريا في مواجهة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المتكررة على أراضيها، وأشار الحزب ان إسقاط الطائرة الإسرائيلية التي كانت تقوم بخرق السيادة السورية والاعتداء عليها، جاء ليحمل رسالة واضحة تؤكد إمكانية الحد من الغطرسة الصهيونية وعدم الرضوخ لمنطق الهيمنة والعدوان التي تسعى دولة الاحتلال بدعم امريكي لفرضه على الشعوب العربية بشكل عام وشعبنا الفلسطيني بشكل خاص.


وأضاف حزب الشعب في تصريح صحفي، انه وفي الوقت الذي يؤكد فيه على تضامنه الكامل مع سوريا الشقيقة في مواجهة العدوان، يحذر من ما تسعى له امريكا وإسرائيل من جر المنطقة لتصعيد خطير تمرر خلاله صفقة "القرن" المشبوهة، ويدعو في الوقت نفسه الاشقاء في الدول العربية جمعاء والأحرار في العالم لدعم شعبنا الفلسطيني في تصديه لإعلان ترامب ومساعيه التي تهدف الى تصفية قضية شعبنا والانقضاض على حقوقه العادلة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

#حزب الشعب #العدوان #سوريا

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