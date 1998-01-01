محمد عبده يحرج مذيعة قناة العربية ويدفعها لإنهاء اللقاء

عالم الفن

أحرج المطرب السعودي، محمد عبده، مذيعة قناة العربية أثناء إجرائها مقابلة معه على الهواء مباشرة، ليرد عليها "يا هلا يا قمر… شو حالك؟" لتتفاجأ من رده وتخبره بأنهما على الهواء.



وعندما رحبت المذيعة بالفنان محمد عبده، في بداية لقائها معه بشأن لتسأله عن مهرجان "الجنادرية"، الذي أقيم، الأربعاء 7 فبرير/ شباط، ورد على أنهما على الهواء، أجاب محمد عبدة: “طراوة…كيفك؟"، لترد عليه وهي تضحك: "أبو نورة نحن على الهواء"، بحسب موقع "نورت".



وبعد أن سألت المذيعة محمد عبده، عن الاستعدادات لمهرجان “الجنادرية”، طلب من مطربين آخرين كانوا برفقته أن يلقوا التحية عليها، ومن بينهم راشد الماجد، وعبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وماجد المهندس، لتدخل المذيعة في نوبة من الضحك، بعد ردة فعل محمد عبده غير المتوقعة معها.

