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بسبب خلاف سكب البنزين على صديقه وأحرقه بسيجارة!

السبت 10 فبراير 2018 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب خلاف سكب البنزين على صديقه وأحرقه بسيجارة!



غرائب و عجائب

أقدم وافد في السعودية على سكب مادة البنزين على صديق له ثم ألقى بسيجارة عليه ما أدى إلى اشتعاله. وحدث ذلك على إثر خلاف نشأ بينهما أثناء جلوسهما في أحد أحياء مكة المكرمة.

إلا أن الصديق تمكن من النجاة رغم إصابته بحروق بالغة. وقد ألقي القبض على الجاني وقضت  المحكمة الجزائية بسجنه 10 سنوات وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى جلده ألف جلدة.

وكان الأخير نفى ارتكابه الجريمة قبل أن يتراجع عن أقواله ويعترف بفعلته. فقد أشار إلى أنه أراد قتل صديقه بسبب الخلاف بينهما. إلا أنه صدم المحققين بقوله إن هذا الخلاف لم ينته بعد. 

#خلاف #سيجارة #بنزين

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