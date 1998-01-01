نصائح لحماية خصوصيتك على خدمات غوغل

وكالات / سما /

يقدم بعض الخبراء 4 خطوات لضمان خصوصيتك خلال استعمالك بعض منصات غوغل مثل محرك البحث أو التصفح عبر غوغل كروم أو استخدام البريد الإلكتروني "GMAIL"، وعبر تصفحك موقع "يوتيوب".

وأول هذه الخطوات هي "إجراء فحص الأمان"، فكل ما يلزم لتأمين حسابك في غوغل زيارة ة g.co/securitycheckup وهناك ستحصل على تعليمات مهمة، يجب عليك اتباعها لتساعدك في الحفاظ على خصوصيتك.

أما الخطوة الثانية فتكمن في "التحذيرات التلقائية"، فاكتشاف الاحتيال والتصيد أو المواقع الخطرة يمكن أن يكون تحديًا، إذ تعمل أنظمة غوغل على اكتشاف المواقع التي تحتوي على برامج ضارة وتقوم بتحذير المستخدم بشكل مباشر.

والميزة الثالثة، بحسب موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، فتتمثل في "المصادقة الثنائية"، وهنا يجب على المستخدم حماية حسابه عبر تلك الميزة (المصادقة الثنائية)، إذ يمكن تأمين البريد الإلكتروني عبر تنشيط التحقق بخطوتين، ومع هذه الميزة، ينبغي الحصول على كلمة المرور ورمز التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف المحمول الخاص بك لتكون قادر على الوصول إلى صندوق البريد الوارد في بريدك الإلكتروني.

وأخيرا، هناك نصيحة "تحميل التطبيقات"، فإذا كنت من مستخدمي نظام أندرويد، يجب عليك تحميل التطبيقات فقط عن طريق متجر غوغل بلاي، حيث قامت جوجل بإزالة أكثر من 700,000 تطبيق خبيث في عام 2017 وحده، لانتهاك هذه التطبيقات سياسات الشركة.