جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

نصائح لحماية خصوصيتك على خدمات غوغل

السبت 10 فبراير 2018 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح لحماية خصوصيتك على خدمات غوغل



وكالات / سما /

يقدم بعض الخبراء 4 خطوات لضمان خصوصيتك خلال استعمالك بعض منصات غوغل مثل محرك البحث أو التصفح عبر غوغل كروم أو استخدام البريد الإلكتروني "GMAIL"، وعبر تصفحك موقع "يوتيوب".

وأول هذه الخطوات هي "إجراء فحص الأمان"، فكل ما يلزم لتأمين حسابك في غوغل زيارة ة g.co/securitycheckup وهناك ستحصل على تعليمات مهمة، يجب عليك اتباعها لتساعدك في الحفاظ على خصوصيتك.

أما الخطوة الثانية فتكمن في "التحذيرات التلقائية"، فاكتشاف الاحتيال والتصيد أو المواقع الخطرة يمكن أن يكون تحديًا، إذ تعمل أنظمة غوغل على اكتشاف المواقع التي تحتوي على برامج ضارة وتقوم بتحذير المستخدم بشكل مباشر.

والميزة الثالثة، بحسب موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، فتتمثل في "المصادقة الثنائية"، وهنا يجب على المستخدم حماية حسابه عبر تلك الميزة (المصادقة الثنائية)، إذ يمكن تأمين البريد الإلكتروني عبر تنشيط التحقق بخطوتين، ومع هذه الميزة، ينبغي الحصول على كلمة المرور ورمز التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف المحمول الخاص بك لتكون قادر على الوصول إلى صندوق البريد الوارد في بريدك الإلكتروني.

وأخيرا، هناك نصيحة "تحميل التطبيقات"، فإذا كنت من مستخدمي نظام أندرويد، يجب عليك تحميل التطبيقات فقط عن طريق متجر غوغل بلاي، حيث قامت جوجل بإزالة أكثر من 700,000 تطبيق خبيث في عام 2017 وحده، لانتهاك هذه التطبيقات سياسات الشركة.

#الخصوصية #غوغل

أخبار ذات صلة

تعرف على خدع لحماية خصوصيتك على فيسبوك

متصفح

4 نصائح أمنية قبل تثبيت الإضافات على غوغل كروم!

سنودن يحذر: "لا تستخدموا خدمات غوغل وفيسبوك"

طالع.. أكبر 6 خدمات "هائلة" للمستخدمين لـ "شركة غوغل"

خصوصيتك على الانترنت ستصبح مهددة

كيف تتطفل الشبكات الاجتماعية على خصوصيتك

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

صحيفة تكشف عن وثيقة خطيرة وزعتها بلدية اسدود على سكان المدينة

الاذاعة العبرية: ﻿الاحتلال حاول تحطيم أسطورة جرار بتسريب صورة لجثمانه للإعلام الفلسطيني

بالصور: ناشطون يتداولون صوراً لحطام طائرة الـF16 سقطت داخل قرية أردنية

فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

شاهد ..رئيس وزراء الاْردن يؤكد توقف الدعم الخليجي بسبب القدس

إسرائيل تطالب الولايات المتحدة وروسيا بوقف تدهور الأوضاع

الأخبار الرئيسية

حطام الطائرة

اسرائيل اتبعت سياسة "اضرب واهرب".. هذا ما اجمع عليه محللون إسرائيليون حول أحداث الشمال

القسام- ارشيف

القسام يعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفه للرد على أي عدوان اسرائيلي محتمل

حطام الطائرة

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

اسقاط طائرة اسرائيلية

الميادين: إسقاط الطائرتين رد استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى وليس مجرد "رسالة رد"

الكابنيت

قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

الاتصالات الفلسطينية