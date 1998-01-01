جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

حسناء سورية تنسحب من برنامج فرنسي شهير بسبب "الإرهاب"

السبت 10 فبراير 2018 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسناء سورية تنسحب من برنامج فرنسي شهير بسبب "الإرهاب"



عالم الفن

قررت المتسابقة الفرنسية من أصل سوري منال ابتسام الانسحاب من النسخة الفرنسية للبرنامج العالمي "الصوت" THE VOICE بسبب تغريدات مثيرة للجدل كانت قد نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت منال،الجمعة، على صفحتها الرسمية في موقع"فيسبوك": "لقد قضيت في الفترة الأخيرة أوقاتا صعبة للغاية، رسالتي كانت هي نشر السلام، لا افتعال المشاكل، ولذلك قررت إنهاء تجربتي في برنامج (الصوت) والمغادرة".

وكانت منال قد نشرت تغريدات انتقدت فيها طريقة تعامل السلطات الفرنسية مع الأحداث الإرهابية التي وقعت في مدينة نيس العام 2016.

لكنها سارعت لاحقا لحذف تلك التعليقات، بعد فوات الأوان، حيث تم إعادتها ونشرها من بعض المتابعين لها على تويتر.

ودافعت منال عن نفسها بالقول إنها مواطنة فرنسية ولدت في مدينة بيزانسنو، وأن الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في فرنسا كانت مؤلمة، وأنها لم تقصد جرح مشاعر أي انسان.

وشكرت منال كل المعجبين الذين ساندوها، مؤكدة أنها ستواصل مشوارها الفني.

#الارهاب #ذا فويس

أخبار ذات صلة

﻿عارضة أزياء محجّبة تنسحب من حملة "لوريال" بسبب تصريحات معادية لإسرائيل

بالفيديو: ممثل شهير يشيد بـ"مرسي" في مسلسل له

فيديو: اردنية " محجبة " تفوز بلقب برنامج ذا فويس "احلى صوت " والملكة اول المهنئين

"يوتيوب" يحذف فيلماً لمخرج باكستانى بسبب "إساءته للإسلام"

غضب سعودي من "MBC" بسبب شارة "باب الحارة" ودعوى لسجن منتج المسلسل

غسالة

الطفل الذي أذهل "كاظم" اكتشف صوته بسبب "غسالة"

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

صحيفة تكشف عن وثيقة خطيرة وزعتها بلدية اسدود على سكان المدينة

"هآرتس" : لا يوجد لحماس ما تخسره فكيف سينتصر الجيش ؟

ترامب: القرار بشأن القدس كان "نقطة الذروة بالنسبة لي"..فماذا قال عن الحدود؟

الاذاعة العبرية: ﻿الاحتلال حاول تحطيم أسطورة جرار بتسريب صورة لجثمانه للإعلام الفلسطيني

فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

الأخبار الرئيسية

القسام- ارشيف

القسام يعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفه والرد على أي عدوان

حطام الطائرة

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

اسقاط طائرة اسرائيلية

الميادين: إسقاط الطائرتين رد استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى وليس مجرد "رسالة رد"

الكابنيت

قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

إسقاط طائرة اسرائيلية

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

الاتصالات الفلسطينية