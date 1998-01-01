جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!

غرائب و عجائب

نُقل أحد سكان الصين إلى المستشفى بعد أن أمضى نصف ساعة من اللعب على هاتفه الذكي وهو جالس في المرحاض.

وقع الحادث في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ عندما أحس الرجل الصيني بأن شيئا غريبا خرج منه، أثناء جلوسه على كرسي المرحاض ونقل بعدها في حالة إسعافية إلى المستشفى.

وقال الطبيب المعالج إن هذه الحالة تعرف في الطب باسم (هبوط المستقيم)، ويبدو أن الرجل الذي أصيب بها، كان يعاني من مشاكل صحية في الأمعاء الغليظة منذ عدة سنوات، وتدهورت حالته بسبب الجلوس الطويل في المرحاض وهو يمارس الألعاب الإلكترونية على الهاتف الجوال. وأضاف الطبيب أن حالة المريض الذي لم يكشف عن اسمه، مستقرة وفي تحسن ملحوظ.