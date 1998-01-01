جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!

السبت 10 فبراير 2018 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!



غرائب و عجائب

نُقل أحد سكان الصين إلى المستشفى بعد أن أمضى نصف ساعة من اللعب على هاتفه الذكي وهو جالس في المرحاض.

وقع الحادث في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ عندما أحس الرجل الصيني بأن شيئا غريبا خرج منه، أثناء جلوسه على كرسي المرحاض ونقل بعدها في حالة إسعافية إلى المستشفى.

وقال الطبيب المعالج إن هذه الحالة تعرف في الطب باسم (هبوط المستقيم)، ويبدو أن الرجل الذي أصيب بها، كان يعاني من مشاكل صحية في الأمعاء الغليظة منذ عدة سنوات، وتدهورت حالته بسبب الجلوس الطويل في المرحاض وهو يمارس الألعاب الإلكترونية على الهاتف الجوال. وأضاف الطبيب أن حالة المريض الذي لم يكشف عن اسمه، مستقرة وفي تحسن ملحوظ.

#المرحاض #امعاء

أخبار ذات صلة

برلين : رجل يفقد وعيه بعد أن سألته جثة “أين أنا”

بالفيديو ـ قاض يفقد أعصابه ويهاجم زميليه أثناء المحاكمة

بالفيديو - لاعب يفقد وعيه بعد طرده بالبطاقة الحمراء

شاهد الفيديو: حارس الملكة إليزابيث يفقد اعصابه

فيديو: مراهق يفقد وعيه بـ صفعة بعد ان سحب شعر فتاة مستعار

شاهد: إعلامي تركي يفقد الوعي على الهواء مباشرة

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

صحيفة تكشف عن وثيقة خطيرة وزعتها بلدية اسدود على سكان المدينة

الاذاعة العبرية: ﻿الاحتلال حاول تحطيم أسطورة جرار بتسريب صورة لجثمانه للإعلام الفلسطيني

بالصور: ناشطون يتداولون صوراً لحطام طائرة الـF16 سقطت داخل قرية أردنية

فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

شاهد ..رئيس وزراء الاْردن يؤكد توقف الدعم الخليجي بسبب القدس

إسرائيل تطالب الولايات المتحدة وروسيا بوقف تدهور الأوضاع

الأخبار الرئيسية

حطام الطائرة

اسرائيل اتبعت سياسة "اضرب واهرب".. هذا ما اجمع عليه محللون إسرائيليون حول أحداث الشمال

القسام- ارشيف

القسام يعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفه للرد على أي عدوان اسرائيلي محتمل

حطام الطائرة

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

اسقاط طائرة اسرائيلية

الميادين: إسقاط الطائرتين رد استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى وليس مجرد "رسالة رد"

الكابنيت

قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

الاتصالات الفلسطينية