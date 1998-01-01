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صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

السبت 10 فبراير 2018 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها



القدس المحتلة / سما /

يعكس تناول الإعلام العبري حادثة إسقاط المقاتلة الإسرائيلية صباح السبت، حالة الصدمة والمفاجأة التي أصابت المحافل الإسرائيلية المختلفة.

وفي تعلقيه على توغل الطائرة الإيرانية، اعتبر رئيس ومؤسس حزب "هناك مستقبل"، والنائب الإسرائيلي يائير لبيد، أن "تسلل الطائرة بدون طيار الإيرانية، إلى المجال الجوي الإسرائيلي، تصعيدا خطيرا في تورط إيران في منطقة الشمال"، وفق ما أورده موقع "واللا" العبري.

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن توضح أنها لن تتردد في العمل على إبعاد إيران عن الحدود"، مشددا على "أهمية إدراك إيران وسوريا، بأن أي انتهاك لسيادة إسرائيل سيكلف ثمنا باهظا".

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن وزير الجيش  الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وصلا إلى قاعدة "كيريا" في "تل أبيب"، وهما يتلقيان  معلومات منتظمة حول تطورات الأحداث في القطاع الشمالي".

وذكر أن ليبرمان، "عقد مشاورات مع رئيس الأركان غادي إيزنكوت وكبار أعضاء المؤسسة الأمن الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يعقد مناقشة متطورة في وقت لاحق".

وكشفت الرقابة الإسرائيلية عن طبيعة إصابة الطيارين الإسرائيليين بعد إسقاط طائرتهما، ووصفت إصابة أحدهما بـ"الخطيرة والآخر بالطفيفة بعد أن قفزا بالمظلة عند سقوط الطائرة المقاتلة".

يشار إلى أنه لم يصدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أي تعليق رسمي حتى كتابة هذه السطور.

من جانبه قال  الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى الهجوم الثاني الذي شنه الطيران الإسرائيلي في وقت لاحق من إسقاط المقاتلة الإسرائيلية، موضحا أن 12 هدفا تم مهاجمتها في سوريا، ثمانية منها لبطاريات صواريخ مضادة للطيران تتبع للجيش السوري إضافة إلى أربع أهداف إيرانية في سوريا.

واضاف  الناطق، عندما يكتشفون الأهداف التي هاجمناها، سوف يفاجأون مما نحن نعرفه، الهجوم كان بالقرب من دمشق، في منطقة تسيطر عليها الفرقة الرابعة في الجيش السوري، مؤكدا أن الإيرانيين لم يطلقوا الصواريخ باتجاه الطائرات الإسرائيلية في أي وقت كان، وأن النيران التي أطقلت هي من الجيش السوري.


وقال إن سوريا بذلك قررت أن تتدخل فعلا في الاشتباك الإسرائيلي الإيراني، على حد وصفه.

وأضاف أنه بالمجمل فقد تم إطلاق ما بين 15 إلى 20 صاروخا مضادا للطائرات، وأن جزءا من شظايا هذه الطواريخ سقط في إسرائيل دون أن يحث أضرارا، مضيفا أن جميع الطائرات التي شاركت في الهجوم الثاني عدت إلى قواعدها بسلام.

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