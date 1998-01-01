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فيديو للحظة هبوط الطيارَين الإسرائيليَّين بعد إسقاط طائرتهما بنيران سورية

السبت 10 فبراير 2018 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو للحظة هبوط الطيارَين الإسرائيليَّين بعد إسقاط طائرتهما بنيران سورية



القدس المحتلة / سما /

أظهر مقطع فيديو لحظة هبوط الطيارَين الإسرائيليَّين اللذين كانا يقودان طائرة من طراز "إف-16"، والتي أُسقطت صباح السبت 10 فبراير/شباط 2018 بنيران من داخل سوريا. 

وكان الجيش الإسرائيلي اعترف في وقت سابق، بأن مقاتلة "إف-16" سقطت في شمال إسرائيل، بعدما نفذت ضربة لموقع إيراني في الأراضي السورية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إن الطيارَين اللذين كانا على متن طائرة "إف-16"، "بخير وصحة جيدة". 

إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن أحد طيارَي الطائرة الحربية الإسرائيلية المُستهدفة أُصيب بجراح خطيرة.

كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الطيارَين جرى نقلهما إلى مستشفى "رامبام" في شمال إسرائيل حيث مكان سقوط الطائرة.

وبدأ التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بعدما استهدف مواقع إيرانية في سوريا؛ رداً على إرسال طائرة إيرانية من دون طيار نحو إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان له، إلى أن "طائرة هليكوبتر مقاتلة اعترضت بنجاح، طائرة إيرانية دون طيار انطلقت من سوريا وتسللت إلى إسرائيل. ورصدت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة في مرحلة مبكرة وكانت تحت المراقبة حتى تم اعتراضها".

وأضاف البيان أن إسرائيل استهدفت أنظمة تحكُّم إيرانية في سوريا، كانت مسؤولة عن إرسال الطائرة من دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي.

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