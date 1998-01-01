جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: نشيد بالرد السوري على العداون الاسرائيلي

السبت 10 فبراير 2018 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نشيد بالرد السوري على العداون الاسرائيلي



غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن حركته تشيد بالرد السوري على عدوان الاحتلال صباح اليوم السبت.

وأوضح رضوان في تغريدة له على حسابه "تويتر": "نشيد بالرد السوري على عدوان الاحتلال ونؤكد وقوفنا إلى جانبه ضد أي اعتداءات، وندعو الأمة العربية والإسلامية لتوحيد صفوفها في مواجهة خطر الاحتلال".

من جانبه قال  الناطق باسم الحركة حازم قاسم  أن الاحتلال هو صاحب العدوان على الأمة العربية والإسلامية منذ احتلاله ومن حق الجميع الدفاع عن نفسه إزاء العدوان المتواصل على الأراضي العربية والإسلامية.

 ودعا قاسم لتكاثف الجهود والمقدرات باتجاه مواجهة الاحتلال ولحم عدوانه وصد هجماته.

أخبار ذات صلة

داعش تعدم فلسطيني

صور: "داعش" تعدم فلسطينيين من مخيم اليرموك بتهمة التعامل مع حماس والنظام السوري

حماس -ارشيفية

حماس: الاحتلال الاسرائيلي سيدفع ثمن تشجيعه للرئيس عباس على خنق غزة

معبر رفح

حماس : لماذا الاصرار على الوجود الاسرائيلي بعودة الاوروبيين لمعبر رفح؟

حسن يوسف - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل فجرا العشرات من كوادر وقيادات حماس بالضفة والقدس

الشهيد مازن فقهاء

شاهد: لافتات ضخمة للقسام تتوعد اسرائيل بالرد على اغتيال الشهيد "فقهاء"

حماس

حماس تحذر الاحتلال الاسرائيلي من دفع غزة باتجاه "الحائط "

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

صحيفة تكشف عن وثيقة خطيرة وزعتها بلدية اسدود على سكان المدينة

"هآرتس" : لا يوجد لحماس ما تخسره فكيف سينتصر الجيش ؟

ترامب: القرار بشأن القدس كان "نقطة الذروة بالنسبة لي"..فماذا قال عن الحدود؟

الاذاعة العبرية: ﻿الاحتلال حاول تحطيم أسطورة جرار بتسريب صورة لجثمانه للإعلام الفلسطيني

فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

الأخبار الرئيسية

القسام- ارشيف

القسام يعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفه والرد على أي عدوان

حطام الطائرة

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

اسقاط طائرة اسرائيلية

الميادين: إسقاط الطائرتين رد استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى وليس مجرد "رسالة رد"

الكابنيت

قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

إسقاط طائرة اسرائيلية

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

الاتصالات الفلسطينية