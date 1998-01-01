حماس: نشيد بالرد السوري على العداون الاسرائيلي

غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن حركته تشيد بالرد السوري على عدوان الاحتلال صباح اليوم السبت.

وأوضح رضوان في تغريدة له على حسابه "تويتر": "نشيد بالرد السوري على عدوان الاحتلال ونؤكد وقوفنا إلى جانبه ضد أي اعتداءات، وندعو الأمة العربية والإسلامية لتوحيد صفوفها في مواجهة خطر الاحتلال".

من جانبه قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن الاحتلال هو صاحب العدوان على الأمة العربية والإسلامية منذ احتلاله ومن حق الجميع الدفاع عن نفسه إزاء العدوان المتواصل على الأراضي العربية والإسلامية.

ودعا قاسم لتكاثف الجهود والمقدرات باتجاه مواجهة الاحتلال ولحم عدوانه وصد هجماته.