أبو مرزوق: زيارة وفد حماس إلى القاهرة لبحث تعثر المصالحة

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.موسى أبو مرزوق ، إنّ زيارة وفد كبير من حركته برئاسة رئيس مكتبها السياسي للقاهرة، تنعكس أهميتها من خلال، وضع أهلنا في القطاع وما يعانيه من حصار، وعقوبات، وتعثر للمصالحة، وتوقف لترتيب البيت الفلسطيني.

وقال ابو مرزوق اليوم السبت، ان "وصفقة القرن؛ امريكية اللسان، صهيونية المحتوى، والمرفوضة فلسطينيًا، ومركزية القاهرة في كل هذه المفردات".

يشار الى ان وفد من حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس مكتبها السياسي غادر أمس الجمعة قطاع غزة إلى الأراضي المصرية للقاء مسئولين في القاهرة.