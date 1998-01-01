نتنياهو يأمر وزراءَه بعدم إصدار أي تصريحات منعا للتصعيد

القدس المحتلة / سما /

أمر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، كافة وزراء الحكومة الإسرائيلية، بعدم إصدار أي تصريحات بشأن الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية.

وذكرت القناة العبرية العاشرة، أن نتنياهو أمر بذلك شخصيا، وأن مكتبه أصدر الأوامر للوزراء وذلك منعا للتصعيد.

ويشارك نتنياهو في جلسة عسكرية موسعة بحضور وزير الجيش أفيغدور ليبرمان مع كبار الضباط في قاعدة "كيرياه" في تل أبيب.

وكان وزير في الكابنيت لم تحدد هويته، قال للقناة العاشرة بأن إسرائيل معنية بالهدوء وأن ذلك يتوقف على رد فعل الجانب الآخر.