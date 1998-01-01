جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يأمر وزراءَه بعدم إصدار أي تصريحات منعا للتصعيد

السبت 10 فبراير 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يأمر وزراءَه بعدم إصدار أي تصريحات منعا للتصعيد



القدس المحتلة / سما /

 أمر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، كافة وزراء الحكومة الإسرائيلية، بعدم إصدار أي تصريحات بشأن الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية.

وذكرت القناة العبرية العاشرة، أن نتنياهو أمر بذلك شخصيا، وأن مكتبه أصدر الأوامر للوزراء وذلك منعا للتصعيد.

ويشارك نتنياهو في جلسة عسكرية موسعة بحضور وزير الجيش أفيغدور ليبرمان مع كبار الضباط في قاعدة "كيرياه" في تل أبيب.

وكان وزير في الكابنيت لم تحدد هويته، قال للقناة العاشرة بأن إسرائيل معنية بالهدوء وأن ذلك يتوقف على رد فعل الجانب الآخر.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يطالب حماس بعدم إصدار أحكام اعدام لمسجونين في غزة

نتنياهو

نتنياهو يأمر بتفتيش المصلين الداخلين للأقصى بشكل فردي وعبر فاحصات المعادن اليدوية

اشرف جمعة - ارشيف

اشرف جمعة يعلن عن انطلاق "ثورة القدس" ودعوة كبرى للتصعيد

اغتيال الشهيد فقها في غزة - ارشيف

غزة : إصدار الحكم بحق قتلة الشهيد مازن فقهاء الاحد القادم

ترامب - ارشيف

ترامب يأمر بتأجيل نقل السفارة الى القدس لـ 6 أشهر

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال الاسرائيلي يأمر بتعزيز قواته على طول حدود قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

صحيفة تكشف عن وثيقة خطيرة وزعتها بلدية اسدود على سكان المدينة

"هآرتس" : لا يوجد لحماس ما تخسره فكيف سينتصر الجيش ؟

ترامب: القرار بشأن القدس كان "نقطة الذروة بالنسبة لي"..فماذا قال عن الحدود؟

الاذاعة العبرية: ﻿الاحتلال حاول تحطيم أسطورة جرار بتسريب صورة لجثمانه للإعلام الفلسطيني

فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

الأخبار الرئيسية

القسام- ارشيف

القسام يعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفه والرد على أي عدوان

حطام الطائرة

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

اسقاط طائرة اسرائيلية

الميادين: إسقاط الطائرتين رد استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى وليس مجرد "رسالة رد"

الكابنيت

قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

إسقاط طائرة اسرائيلية

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

الاتصالات الفلسطينية