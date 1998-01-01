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ليبيا: هجوم انتحاري في سرت وإصابة 4 جنود من الجيش الليبي

السبت 10 فبراير 2018 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبيا: هجوم انتحاري في سرت وإصابة 4 جنود من الجيش الليبي



وكالات

 ‏أصيب أربعة جرحى من الجيش الوطني الليبي،اليوم السبت، في هجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة بمنطقة التسعين شرقي مدينة سرت، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكان تفجير مزدوج داخل مسجد في بنغازي بشرق ليبيا أمس الجمعة، قد أسفر عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى، وفق ما ذكرت مصادر طبية وأمنية.

وقال مسعفون وأمنيون إن عبوتين ناسفتين انفجرتا داخل المسجد، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 75 آخرين، "بينهم 4 حالتهم خطرة".

وقبل أسبوعين قتل 35 في انفجار مزدوج بأحد مساجد المدينة. وتستهدف الجماعات الإرهابية المساجد يوم الجمعة، لإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين.

ودان مجلس النواب "التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف المُصلين الأمنين في صلاة الجمعة.. في محاولات متكررة لقـوى الإرهاب والتطـرف لضـرب أمـن المدينة واستهداف آثِم لحياة المدنيـين الأمنيـين..".

وأكد البرلمان، في بيان، "دعمه الكامل للقوات المسلحة وأجهزة الشرطة وكافة الجهات الأمنية لبسط الأمن في مدينة بنغازي وعدم السماح لقوى الإرهاب والتطرف المهزومة بالعبث في أمن المدينة وأهلـها وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة".

#ليبيا #تفجير

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