إسرائيل تطالب الولايات المتحدة وروسيا بوقف تدهور الأوضاع

القدس/سما/

اكدت الحكومة الإسرائيلية ان إيران هي المسؤولة عما جرى من إسقاط لطائرة مقاتلة فوق الجولان، مضيفة أنها ستدفع الثمن.

وأضافت إسرائيل أن "إيران وسوريا تلعبان بالنار ولكننا لا نريد التصعيد".

وأشارت إلى أن إيران تجر المنطقة إلى مغامرة لا تعلم كيف ستنتهي.

في السياق ذاته، ذكرت القناة الثانية العبرية أن إسرائيل طالبت الولايات المتحدة وروسيا بوقف تدهور الأوضاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، تحطم مقاتلة "F-16" إسرائيلية بنيران سورية بعد أن قصفت أهدافا إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الطيارين اللذين كانا على متنها نجيا وتم إجلاؤهما.