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سفارة فلسطين بالقاهرة: جميع المسافرين عبر معبر رفح بخير

السبت 10 فبراير 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين بالقاهرة: جميع المسافرين عبر معبر رفح بخير



القاهرة/سما/

 بالتزامن مع الحملة العسكرية الراهنة بشمال سيناء، طمأن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح،  أبناء شعبنا في قطاع غزة، بأن جميع المواطنين المسافرين من مصر لغزة ومن غزة لمصر بخير، وأن السفارة تتابع مع السلطات المصرية المعنية، تأمين وصولهم لمعبر رفح ودخولهم لغزة، ومغادرتهم لمصر ولمطار القاهرة الدولي.

وأوضحت السفارة أنها ستتابع إصدار التأشيرات اللازمة يومي الأحد والاثنين القادمين مع السفارات المعنية وذلك بسبب ان السفارات المعنية بإصدار التأشيرات في اجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وأهاب السفير اللوح، بجميع الأخوات والاخوة من المسافرين من أبناء الشعب الفلسطيني التواصل المباشر مع السفارة في حال الضرورة والحاجة سواء بالاتصال او بالتوجه لمقر السفارة ، متمنيا السلامة للجميع.

وكان الجيش المصري قد أعلن في بيان متلفز، أمس، عن بدء ما وصفها بـ"خطة مجابهة شاملة مع العناصر الإرهابية في سيناء ومناطق أخرى.

وأوضح البيان أن خطة المجابهة تشمل شمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بالإضافة إلى تنفيذ مهمات ومناورات تدريبية وعملياتية أخرى على كافة النواحي الإستراتيجية بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية.

#مسافرين #فلسطين #رفح

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