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شاهد ..رئيس وزراء الاْردن يؤكد توقف الدعم الخليجي بسبب القدس

السبت 10 فبراير 2018 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..رئيس وزراء الاْردن يؤكد توقف الدعم الخليجي بسبب القدس



عملن/وكالات/

أكد رئيس الوزراء الأردني بالوكالة، ممدوح العبادي،  أن دول الخليج أوقفت دعم بلاده، بسبب موقفها من القدس.

وقال العبادي خلال لقائه بمجموعة من المزارعين المحتجين على فرض الحكومة ضريبة عليهم: "كلكم تعلمون أن الأردن يدفع ثمن موقفه الوطني من القدس".

وتابع متحدثا عن توقف الدعم الخليجي: الشقيق قبل الصديق أحجم عن مساعدتنا في هذه السنة، والسنة التي قبلها، ولا يمكن أن نتخلى عن القدس، وعن الوصاية الهاشمية عنها."

وأردف قائلا: "القدس عروس عروبتنا، وأي بوصلة لا تشير إليها خائنة، وسندفع الثمن، ونحن نعتمد على شعبنا في التحمل".

وبحسب العبادي فإن "توقف الدعم أجبرنا على الاعتماد على الذات، ولهذا أجبرت الحكومة على اتخاذ قرارات قاسية"، في إشارة إلى رفع الدعم عن الخبز، وفرض ضرائب مختلفة.

وأوردت قناة "الجزيرة" قول العبادي في تصريحات صحفية، إنه " لا يوجد دعم من السعودية كما كان سابقا، وأن الاعتماد على النفس هو الحل الوحيد".

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال قبل أسابيع، إن قطع الدعم عن الأردن من قبل الدول الغربية جاء بسبب موقفها من القدس.

#الاردن #الخليج العربي #القدس

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