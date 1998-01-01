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كلوب يدافع عن فان ديك ويتوقع تألقه قريباً مع ليفربول

السبت 10 فبراير 2018 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يدافع عن فان ديك ويتوقع تألقه قريباً مع ليفربول



وكالات / سما /

دافع مدرب ليفربول يوجن كلوب عن مدافعه الهولندي الجديد فيرجيل فان ديك، مؤكداً أن اللاعب لم يتأقلم بعد مع الفريق ومن المتوقع أن يقدم أفضل مستوياته خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأنه وصل إلى ليفربول خلال الميركاتو الشتوي في خضم فترة من المباريات الصعبة.

وظهر يورجن كلوب في مؤتمرٍ صحفي حيث تحدث عن فان ديك قائلاً “فان ديك وصل للتو وهو في نادٍ مختلف تماماً الآن، بدأ الموسم مع ساوثامبتون وهو الآن مع ليفربول، هنا نادٍ كبير جداً واللاعبين مطالبين بتقديم أشياء أكثر من أي نادٍ آخر في التدريبات والمباريات”.

وأضاف يورجن كلوب قائلاً “فان ديك يتوفر على كل ما يلزم ليكون مدافعاً كبيراً مع ليفربول، لم يكن في أتم الجاهزية عندما وصل إلى الفريق قبل شهر، هو يتحسن يوماً بعد الآخر ويقدم مجهوداً كبيراً من أجل التأقلم، سيأتي يوم يقود فيه دفاع ليفربول لكنه ليس في كامل استعداداته بعد”.

وواصل المدرب الألماني حديثه عن فان ديك قائلاً “هكذا يكون الأمر عندما تنتقل إلى نادٍ جديد وسط الموسم، لم يكن سعيداً بعد اللقطة الأخيرة خلال مباراة توتنهام لكن هذه الأمور تحدث في كرة القدم، في نادٍ آخر ربما الجميع ينسى مثل هذه الأشياء بعد ساعة من المباراة، لكن في ليفربول الوضع مختلف وسيستمر الحديث عن أخطاء اللاعبين لأسبوع على الأقل، لكن فان ديك لاعب جيد ونحن سعداء بالتعاقد معه”.

#يورجن كلوب #فان ديك #ليفربول

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