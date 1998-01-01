جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال سوسيداد من الضحايا المفضلة لجاريث بيل

السبت 10 فبراير 2018 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال سوسيداد من الضحايا المفضلة لجاريث بيل



وكالات / سما /

سلطت صحيفة آس الإسبانية الضوء على أرقام جاريث بيل نجم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد الذي سيحل ضيفاً على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم السبت لحساب الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني.

ويعد جاريث بيل من أفضل لاعبي ريال مدريد منذ بداية عام 2018، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف حتى الآن، رغم فشله في هز شباك المرمى في آخر مباراتين أمام فالنسيا وليفانتي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال سوسيداد من الفرق التي يفضل جاريث بيل مواجهتها، فهو ثالث أكثر فريق سجل في مرماه خلال مسيرته الاحترافية.

وخاض النجم الويلزي 8 مباريات فقط ضد الفريق الباسكي وتمكن من تسجيل 6 أهداف، كما صنع 3 أهداف آخرين، أي أنه ساهم بتسجيل 9 أهداف.

والغريب في سجل جاريث بيل التهديفي أن جميع أهدافه سجلها على ملعب الأنويتا، حيث فشل في تسجيل أي هدف ضد سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو الذي سيحتضن مباراة اليوم.

 

وخاض بيل 5 مباريات أمام سوسيداد خارج معقله وأحرز 6 أهداف، بينما لعب 3 مباريات على ملعب البرنابيو ولم يسجل أي هدف.

#ريال سوسيداد #جاريث بيل

أخبار ذات صلة

825768038.0

سوسيداد ضحية جاريث بيل المفضلة

رونالدو يغيب عن ريال مدريد أمام سوسيداد

فيديو ....برشلونة يسقط أمام جماهير ريال سوسيداد

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد بثنائية ويقترب من نهائي الكأس

سوسيداد يصعق ختيافي بثنائية دون مقابل

بالفيديو- برشلونة يجلد سوسيداد بسلاح MSN

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

ليبرمان وايزنكوت يوافقان على السماح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لغزة

صحيفة تكشف عن وثيقة خطيرة وزعتها بلدية اسدود على سكان المدينة

بالصور: ناشطون يتداولون صوراً لحطام طائرة الـF16 سقطت داخل قرية أردنية

الاذاعة العبرية: ﻿الاحتلال حاول تحطيم أسطورة جرار بتسريب صورة لجثمانه للإعلام الفلسطيني

فيديو.. جيش الاحتلال: اعتراض الطائرة حادث هجومي إيراني على سيادتنا

شاهد ..رئيس وزراء الاْردن يؤكد توقف الدعم الخليجي بسبب القدس

الأخبار الرئيسية

القسام- ارشيف

القسام يعلن رفع درجة الاستنفار في صفوفه للرد على أي عدوان اسرائيلي محتمل

حطام الطائرة

صدمة إسرائيلية بعد إسقاط طائرة إف-16 بنيران من سوريا والاحتلال يكشف الاهداف التي قصفها

اسقاط طائرة اسرائيلية

الميادين: إسقاط الطائرتين رد استراتيجي اتخذ على أعلى مستوى وليس مجرد "رسالة رد"

الكابنيت

قصف ١٢هدفا.. الكابنيت يعطي الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية جوية في سوريا

إسقاط طائرة اسرائيلية

الاحتلال يغلق المجال الجوي.. صور.. إسقاط طائرة اسرائيلية بعد إغارتها على أهداف في سوريا

الاتصالات الفلسطينية