ريال سوسيداد من الضحايا المفضلة لجاريث بيل

وكالات / سما /

سلطت صحيفة آس الإسبانية الضوء على أرقام جاريث بيل نجم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد الذي سيحل ضيفاً على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم السبت لحساب الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني.

ويعد جاريث بيل من أفضل لاعبي ريال مدريد منذ بداية عام 2018، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف حتى الآن، رغم فشله في هز شباك المرمى في آخر مباراتين أمام فالنسيا وليفانتي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال سوسيداد من الفرق التي يفضل جاريث بيل مواجهتها، فهو ثالث أكثر فريق سجل في مرماه خلال مسيرته الاحترافية.

وخاض النجم الويلزي 8 مباريات فقط ضد الفريق الباسكي وتمكن من تسجيل 6 أهداف، كما صنع 3 أهداف آخرين، أي أنه ساهم بتسجيل 9 أهداف.

والغريب في سجل جاريث بيل التهديفي أن جميع أهدافه سجلها على ملعب الأنويتا، حيث فشل في تسجيل أي هدف ضد سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو الذي سيحتضن مباراة اليوم.

وخاض بيل 5 مباريات أمام سوسيداد خارج معقله وأحرز 6 أهداف، بينما لعب 3 مباريات على ملعب البرنابيو ولم يسجل أي هدف.